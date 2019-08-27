0553 313 94 23

Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine teslim etti

Bingöl’ün Solhan ilçesinde belediyede çalışan Nevzat Tezel, içinde maaşından fazla para olan cüzdanı buldu.

27 Ağustos 2019 Salı 13:47
Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine teslim etti

Bingöl’ün Solhan ilçesinde belediyede çalışan Nevzat Tezel, içinde maaşından fazla para olan cüzdanı buldu. Tezel, kendi imkanlarıyla sosyal medyadan ulaştığı kişiye cüzdanı teslim etti.


İlçede bir kafede çay içen belediye personeli Nevzat Tezel, içinde maaşından fazla paranın olduğu bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşmak isteyen Tezel, belediyeden anons yaptırdı ancak dönüş yapan olmadı. Bunun üzerine kimlik olmayan cüzdanın içine detaylı bir şekilde bakan Tezel, bir isim ile fotoğraf buldu. Cüzdandan çıkan ismi sosyal medyadan taratıp bulan Tezel, profil resminin de cüzdandan çıkan fotoğrafla uyuşması üzerine mesaj atıp kendi numarasını bıraktı. Bir süre sonra cüzdan sahibi olduğu öğrenilen hayvancılıkla uğraşan ve onlar için ilçeye yem almaya gelen Metin İlbaş, Tezel’i arayarak cüzdanın kendisine ait olduğunu belirtip içindeki paranın miktarını da söyledi. Bunun üzerine Tezel, davet ettiği İlbaş’a içinden çıkan parayla birlikte cüzdanı teslim etti.


Yerde cüzdanı bulduktan sonra ilk önce belediyeden anons ettirdiğini anımsatanNevzat Tezel, "Dönüş yapan olmayınca tekrar cüzdanı inceledim, bir isim buldum. Sosyal medyadan o kişiye ulaştım. Yaptığım arama sonucunda cüzdandaki kişiyle bire bir uyuşuyordu. Cüzdan sahibine mesaj bıraktım cüzdanınızı buldum diye. Telefon numaramı yazdım bana ulaşması için. Bana ulaştı parasını takdim ettim" dedi.


Cüzdanını düşürdüğünü sonradan fark ettiğini aktaran Metin İlbaş ise, "Bir kaç yere baktım bulamadım. Sosyal medyaya girdim bir mesaj gelmişti ’cüzdanınız kaybolmuş mu’ diye. Aradım miktarını söyledim miktar uyuşunca ’sabah gelip alabilirsiniz’ dedi. Bende sabah geldim cüzdanımı aldım. Böyle bir durumda parayı bulup bana ulaştığı için kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:47
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bozüyük’te otomobil yangını
    1. Bozüyük’te otomobil yangını
    2. Battalgazi Belediyesi çalışanlarından..
    3. Kırtasiye'de Ürün Güvenliği Çalıştayı
    4. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    5. Bağcı’dan kadına yönelik şiddette tepki
    6. GASKİ’den dev alt yapı çalışması
    7. Emenike'nin yeni takımı belli oldu
    8. 600 kiloluk dananın altında kalarak..
    9. "Ermenistan'ın yaptığı bir skandaldır"
    10. Kızılyıldız'ın stadı önüne "tank"..
    11. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Yunus Emre..
    12. ABD ile İran'ın görüşme olasılığı..
    13. Konyaspor'da Aykut Kocaman farkı!..
    14. Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin..
    15. Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde..
    16. Bulduğu maaşı kadar parayı, sahibine..
    17. Trafikte satırlı kavgaya polis..
    18. Pakistan'dan "Keşmir Medya Birimi"..
    19. Türk tır şoförü ’kirazlar bozuldu’..
    20. Memur zammı ne kadar oldu? Memur zammı..
    21. Kaldırım işgallerine göz açtırılmıyor
    22. Burhaniye’de havuza düşen köpeği..
    23. Muhtardan Cumhurbaşkanına davet
    24. Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 9..
    25. Şampiyonaya Mustafakemalpaşa damgası
    26. Sarıyer’de defineciler tarihi kiliseyi..
    27. Rize’de silahlı saldırı: 1 yaralı
    28. İstiklal Caddesi’nin trafiğe açılması..
    29. Milletvekili Çakır ve Başkan Gürkan..
    30. Şanlıurfa’da 11 bin 480 paket kaçak..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’