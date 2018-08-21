THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz etkisi

Çamaşır ve bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin sağlık üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, şaşırtıcı sonuçlara ulaştı.

21 Ağustos 2018 Salı 22:01
Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz etkisi

"Journal of the American Geriatrics Society" dergisinde yayımlanan çalışmada, ABD'nin Buffalo Üniversitesinden araştırmacılar, çamaşır ve bulaşık yıkamak gibi günlük işlerin, potansiyel olarak sağlığı geliştiren etkilere sahip olduğunu ve ölüm riskini önemli ölçüde azaltabildiğini aktarıldı.

Araştırmaya, yaşları 65 ve 99 arasında değişen 6 bin kadın katıldı.

Araştırmacılar, katılımcıların fiziksel aktivitelerini hareket algılayıcı cihazlarla bir hafta boyunca izledi. Sonraki süreçte doktorlar, katılımcıların sağlık durumunu üç yıl boyunca takip etti.

Çalışmanın sonucu, günde en az 30 dakika fiziksel aktivitede bulunanlar arasında ölüm oranının, çoğunlukla hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olanlardan yüzde 12 az olduğunu ortaya koydu.

BİR SAAT AKTİVİTE YAŞAM SÜRESİNİ 39 ARTTIRIYOR

Çalışmada, günde bir saat yapılan aktivitenin, ortalama yaşam süresini yüze 39 artırdığı bildirildi.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Michael LaMonte, "Güncel halk sağlığının ilkeleri, fiziksel aktivitenin, sağlığa yararlı olması için en az orta ya da yüksek yoğunlukta olmasını gerektirir. İlk kez yaşı ileri kadınlar üzerinde yaptığımız çalışma, önerilenin altında fiziksel aktivite seviyesinin bile sağlığa faydalı olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    1. Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    2. Tunceli Valiliği'nden açıklama!
    3. Trabzon'da orman yangını!
    4. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    5. Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim..
    6. Mangal ateşi 4 evi yaktı!
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman..
    8. Yaz aylarında alerji hastaları nelere..
    9. Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri..
    10. Uzun yolculuk yapacaklar dikkat!..
    11. Dikkat! Bu faktörler kalp krizi..
    12. Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz..
    13. Kırmızı etin faydaları nelerdir?
    14. Kas ağrılarına dikkat!
    15. Kışlık kavurma tarifi
    16. Numan Kurtulmuş, ABD'ye karşı alınacak..
    17. Rusya ile Ürdün arasında kritik görüşme
    18. İtalya'dan sığınmacılara onay yok!
    19. TSK duyurdu! 2 terörist öldürüldü
    20. Kamboçya'da sel faciası! 18 kişi..
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin