THY - Trabzon
0553 313 94 23

Bulaşık sabunu ile yapmamanız gereken 5 şey

Mutfakta temizlik ve hijyeni sağlamak için bulaşık sabunu sıkça tercih edilen ürünler arasında. Ancak bulaşık sabunu kullanım alanını doğru seçmek gerekiyor. Peki, bulaşık sabunu nelerde kullanılmamalı?

13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:07
Bulaşık sabunu ile yapmamanız gereken 5 şey

Bulaşık sabunu pek çok evde mutfak tezgahının yanında bulunur. Ev kadınlarının elinin altında bulunan ve mutfakta çok sık kullanılan bulaşık sabunu, bazen yanlış kullanımlardan dolayı zararlı olabiliyor.

DEMİR DÖKME TAVALARI YIKAMAYIN

Demir dökme tavaları bulaşık sabunu yıkamamaya özen gösterin. Çünkü bulaşık sabunu demir dökme tavaların yapısına zarar verir. Ayrıca iyi durumlanmadığında insan sağlığını olumsuz etkiler.

KAHVE MAKİNESİNİ SABUNLA YIKMAYIN

Bulaşık sabunun kullanılmaması gereken yerlerden biri de kahve makinesidir. Zamanla makinenin içinde biriken kahve lekelerini bulaşık sabunu ile temizlemek yerine sadece su ile temizleyin.

ÇAMAŞIR SUYUYLA ASLA KARIŞTIRMAYIN

Mutfakta temizlik yapılırken çamaşır suyu ile bulaşık sabunu karıştırılmamalıdır. Çünkü bu iki temizlik ürünü karıştırıldığında zehirli olabilirler.

BULAŞIK MAKİNESİNE KOYMAYIN

Eğer bulaşık makinesine tabletiniz bittiyse sakın bunun yerine sıvı bulaşık sabunu kullanmayı tercih etmeyin. Bulaşık sabunu makineye zarar verir, bulaşık makinesinde yıkanacak olan bulaşıklar için uygun değildir.

ELİNİZİ VE YÜZÜNÜZÜ YIKAMAYIN

Bulaşık sabunu el ve yüz temizliği için kullanılmamalıdır. Çünkü cilt için son derece zararlı etkileri bulunmaktadır.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 19:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin vermeyiz!
    1. Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin..
    2. Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı..
    3. Abdullah Gül'den döviz açıklaması:..
    4. Ceazevi değiştirilen Alaattin..
    5. İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11..
    6. 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
    7. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
    8. Kahramanmaraş'ta kurban pazarında..
    9. Sakarya'da otübüs terminalinde..
    10. FETÖ davasında 63 sanığa hapis cezası
    11. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    12. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    13. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    14. KYK geri ödeme kredi borçları..
    15. Gaziantep'te tanker devrildi, 10 ton..
    16. Beyoğlu 2018 kurban kesim alanı ve..
    17. PKK'ya ağır darbe! Kritik ismi öldürüldü
    18. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    19. Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır?
    20. Neden çavdar ekmeği tüketmeliyiz?
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın