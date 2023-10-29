Bulaşık makinesinin iyi yıkaması nasıl sağlanır? Kirler üzerinden hemen geçti! Duyan şaşkınlıktan kalakaldı! Bunu da yaptı

Kadınların bu aşamada en sık şikayet ettiği konuların başında bulaşıkların tam olarak yıkamamasıdır.

Lekeli bulaşıklar kadınları fazlası ile rahatsız eder. Bulaşık makinesinin iyi yıkaması nasıl sağlanır sorusuna cevap bulunmak istenir.

Bulaşık Makinesinin İyi Yıkamasını Artıran Yöntemler

Bulaşık makinesinin iyi yıkama yapmamasının nedenleri arasında gider borusunun yeterince temizlenmemesi yer alır. Çünkü bulaşık makinesindeki tüm kalıntılar gider borusu ile taşınır. Bu esnada da bazı kalıntılar oluşabilir. Belirli aralıklar ile bulaşık makinesinin gider borusunu temizlemek gerekir. Böylece gider borusundan kaynaklı iyi temizlememe sorunu da ortadan kaldırılır.

Bulaşık makinesinde çatal ve kaşıkların yeterince temizlenmemesi, yanlış yerleştirme ile alakalı olabilir. Bulaşık makinesi içerisine yerleştirdiğiniz kaşıkları ters bir şekilde koyarak daha iyi yıkama elde edebilirsiniz.

Bulaşık makinesinin içini de temizlemek için üst tarafa beyaz sirke kabı yerleştirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde de makinenizin içinin her zamankinden daha parlak ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz.

Bulaşık makinesi içerisinde temizlenmesi en zor eşyalar daha çok sünger gibi maddelerdir. Sünger ya da kıllara sahip eşyaları mutlaka üst rafa yerleştirin. Bu ürünleri üst rafa yerleştirmek bulaşık makinesinin iyi yıkamasını artırma yöntemleri arasında size büyük kolaylık sağlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO