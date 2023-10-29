Bulaşık makinesinin iyi yıkaması nasıl sağlanır? Kirler üzerinden hemen geçti! Duyan şaşkınlıktan kalakaldı! Bunu da yaptı
Bulaşık makineleri elde yıkamaya göre daha iyi bir temizlik yapar. Ancak yine de kimi zaman bazı sorunlar da oluşturur. Bulaşıklardan sizleri kurtaran bulaşık makinenizin daha güzel yıkmasını isteyenler, işte sizlere bulaşık makinesini daha doğru kullanmanın yolları...
Kadınların bu aşamada en sık şikayet ettiği konuların başında bulaşıkların tam olarak yıkamamasıdır.
Lekeli bulaşıklar kadınları fazlası ile rahatsız eder. Bulaşık makinesinin iyi yıkaması nasıl sağlanır sorusuna cevap bulunmak istenir.
Bulaşık Makinesinin İyi Yıkamasını Artıran Yöntemler
Bulaşık makinesinin iyi yıkama yapmamasının nedenleri arasında gider borusunun yeterince temizlenmemesi yer alır. Çünkü bulaşık makinesindeki tüm kalıntılar gider borusu ile taşınır. Bu esnada da bazı kalıntılar oluşabilir. Belirli aralıklar ile bulaşık makinesinin gider borusunu temizlemek gerekir. Böylece gider borusundan kaynaklı iyi temizlememe sorunu da ortadan kaldırılır.
Bulaşık makinesinde çatal ve kaşıkların yeterince temizlenmemesi, yanlış yerleştirme ile alakalı olabilir. Bulaşık makinesi içerisine yerleştirdiğiniz kaşıkları ters bir şekilde koyarak daha iyi yıkama elde edebilirsiniz.
Bulaşık makinesinin içini de temizlemek için üst tarafa beyaz sirke kabı yerleştirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde de makinenizin içinin her zamankinden daha parlak ve temiz olmasını sağlayabilirsiniz.
Bulaşık makinesi içerisinde temizlenmesi en zor eşyalar daha çok sünger gibi maddelerdir. Sünger ya da kıllara sahip eşyaları mutlaka üst rafa yerleştirin. Bu ürünleri üst rafa yerleştirmek bulaşık makinesinin iyi yıkamasını artırma yöntemleri arasında size büyük kolaylık sağlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kadın - Aile
Konyalı 24 yıllık aşçıya göre pirinç pilavı için aşçılık sırrı! Pilav tel tel dökülüyor, tane tane oluyor
Kadın - Aile
Yüksek tansiyon ve kolesterole iyi geldiği söyleniyor: Her yıl 17 milyon insan bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor
Sağlık
Uyuz vakaları Türkiye'de arttı, pik yaptı! Kaşıntı gece saati başlıyor! Tek çaresi var işte uzman mesajı...
Kadın - Aile
Saçkırana ne iyi gelir? Hemen nasıl geçer? Dikkat: saçınıza sürerken savunma yapan, savaş açan saç tarifi verdik!
Kadın - Aile
İkisini de birlikte 24 saat çok büyük etki verdi, herkes yaptı: Sabah 2 kaşık pekmeze limon sıkıp için! Bakın ne oluyor
Kadın - Aile
Şeker hakkında doğru bilinen yanlışlar: Bunları bilen az, pes dedirtti! Peki siz nasıl hata yapılıyor biliyor musunuz?
Kadın - Aile
Japon tatlısının sırrı: "mochi görünümlü" esinlenen genç aşçı, özel olarak yaptığı külahsız dondurma nefes kesti
Kadın - Aile
Lavanta yağının yararları nelerdir? Türkiye'nin bahçelerini mora boyuyor! Şahane yağ ile ne yapılır?