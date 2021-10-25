Bulaşık makinesi tabletiyle denenecek mutfak hileleri

Gündelik sorunları kolayca çözmek için bulaşık makinesi tabletlerini deneyin!

Mutfak kokularını yok edin: Kokan her şeyle uğraşmak büyük bir sorundur. Küçük bir tencere suyu ısıtın ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Mümkün olan en düşük sıcaklıkta ocakta tutun. Rahatsız edici olabilecek herhangi bir ağır yemek kokusunu ortadan kaldıracak.

Beyaz kıyafetlerdeki sarı koltuk altı lekeleri: Beyaz giysiler her türlü lekeye karşı hassastır, ancak onlara iyi baksanız bile bir şekilde koltuk altı renk değişimleri yaşanabilir. Çamaşırlarınıza bir bulaşık makinesi tableti ekleyin. Çıkarılması zor ve yağ lekelerini temizlemek için yapıldığından, giysilerdeki inatçı lekelerden kurtulacaksınız.

Kireç, kahve ve çay lekeleri: Su kullanan her cihazda sonunda kireç birikir ve bunun da normal yollarla temizlenmesi çok zordur. Bulaşık makinesi tabletini suda çözüp kirli bardak ve çaydanlıkları yıkarsanız, ovmak veya sert kimyasallar kullanmak zorunda kalmazsınız.

Yanmış mutfak gereçleri: İster yanmış yiyecekler, ister inatçı yağlı kalıntıları olsun, tek bir bulaşık makinesi tableti konu tencere temizliği olduğunda hayatınızı çok daha kolay hale getirebilir. Sadece suyla doldurulmuş tencereye bir tablet eklemeniz ve kaynamasına izin vermeniz yeterlidir. Birkaç dakika sonra silebilirsiniz!

Fritöz temizleme: Fritözü ovalamaktan bıktınız mı? Suyla doldurun, bulaşık makinesi tabletini de içine atın. Isıtın ve suyun on dakika kaynamasına izin verin. Mis gibi olacak!

Izgara temizliği: Fırınların ve ızgaraların temizlenmesi çok zordur. Izgarayı suyla doldurabilecek bir kaba koyun, bulaşık makinesinin tabletini yerleştirin ve ızgarayı ıslatın. Birkaç saat sonra lekeleri çıkarmak olabildiğince kolay hale gelir!