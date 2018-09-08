Bulaşıcı hastalıklar ülkenin zeka seviyesini geriletiyor

ABD’de yapılan uluslararası bir araştırma, çocuklukta karşı karşıya kalınan bulaşıcı hastalıkların insan beyninin gelişimini olumsuz etkilediğini ve bu tür bir hastalık geçirenlerin zekâ düzeylerinin düşük olduğunu belirledi.

New Mexico Üniversitesi’nden Prof. Christopher Eppig başkanlığında bir ekip tarafından 192 ülkede yapılan araştırmaya göre, IQ’su en yüksek çıkan ülke 108 ile Singapur, bunu 106 ile Güney Kore ve 105 ile Çin ve Japonya izliyor. Her 4 ülkede de bulaşıcı hastalık yok denecek kadar.. En düşük IQ’lu ülke ise 59 ile Yeni Gine ve 64 ile Kamerun. Kamerun ve Yeni Gine bulaşıcı hastalıklar bakımından talihsiz iki ülke. Türkiye’nin IQ’su ise 90.

Daha önce IQ farklılıklarının gerisinde coğrafyanın, genetiğin veya iklim şartlarının yattığına dair teoriler vardı. Ancak son araştırma, bulaşıcı hastalıklarla IQ arasında son derece güçlü bir bağ olduğunu gösterdi.

Yeni doğan bebekler enerjilerinin yüzde 87’sini, 5 yaşındaki çocukların ise enerjilerinin yüzde 44’ünü beyin için harcıyor. Bu yaşlarla karşılaşılan bir bulaşıcı hastalık bu enerjinin neredeyse tamamını alıp götürüyor. Bu durum da beyni zayıf düşürerek IQ’nun gelişimini engelliyor.