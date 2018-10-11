Bulaşıcı bir illet; çocuk felci



Çocuk felci aşılarını rutin olarak mutlaka yaptırın. Dünya çapında ve ülkemizde yapılan başarılı aşılama kampanyaları sayesinde neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda olmasına rağmen Afganistan, Pakistan ve Nijerya'da ve özellikle iç savaştan bu tarafta talihsiz Suriye'de çocuk felci vakalarının görülmesi, ülkemizde de çocuk felci vakalarının ortaya çıkma ihtimalini artırdı.

Bu sebeple çocuk felci aşılarının rutin olarak yaptırılmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor.

Çocuk felci nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Çocuk felci hastalığı (poliomiyelit), çocuk felci virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı..

Üç farklı tipi olan çocuk felci virüsü, ağız yoluyla vücuda giriyor, boğazda ve bağırsaklarda çoğalarak, vücudun diğer bölgelerine yayılıyor.

Başlangıç belirtileri ateş, baş ağrısı, halsizlik, kusma, boyunda sertlik, kol ve bacaklarda ağrıdır. Yaklaşık her 200 vakadan bir tanesinde, hastalık etkeni olan virüs omuriliğe geçerek, orada kasların hareketlerini sağlayan sinir hücrelerini tahrip eder. Bu tahribat kalıcı olup, sinir hücrelerinin yerini yeni hücreler alamadığı için, etkilenen kaslar artık çalışamazlar ve hastalık hayat boyu sürecek felçlere neden olur. Felçli vakaların %5-10'unda solunum kaslarında felç gelişerek ölüme yol açabilir.

Türkiye'de çocuk felci

Türkiye'de 1963 yılında başlatılan aşılama çalışmaları ile vaka sayıları giderek azalmış, özellikle 1985 Aşı Kampanyası'nın ardından da büyük bir düşüş gözlenmiştir.

Türkiye'de en son vaka Kasım 1998 tarihinde bildirilmiştir ve yaklaşık 15 yıldır ülkemizde yeni vaka görülmemiştir.

Ülkemizin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002 tarihinde “Çocuk Felcinden Arınmış Bölge” olarak ilan edilmiştir.

Dünyada çocuk felci

1988 yılında dünyada 350.000'den fazla olduğu tahmin edilen çocuk felci 2012 yılında bir hayli azalmıştır. Son olarak 29 Ekim 2013 tarihinde Suriye'de çocuk felci hastalığının varlığı bildirilmiştir. Bu durum ülkemize muhtemel hastalık bulaşma riskini ortaya çıkarmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bu yüzden Suriye ve Suriye'ye komşu ülkelerin ek aşılama kampanyaları yapmasını tavsiye etmektedir.



Çocuk felci aşısı



Çocuk felci hastalığına karşı iki tip aşı vardır;

Biri inaktif aşı olup enjeksiyon yolu ile

Diğer aşı ise zayıflatılmış virüs aşısı olup ağızdan damla şeklinde uygulanır.

Bütün çocuklar, hayatlarının ilk yılında çocuk felci hastalığına karşı rutin aşılama hizmetleri ile aşılanmalıdırlar.

Bu aşılar; beşli karma aşısı içinde yer alan çocuk felci aşısı ile 2. ayını doldurduğunda başlayarak ikişer ay ara ile (2. 4. ve 6. aylarda) toplam 3 doz olacak şekilde tamamlanır.

Daha sonra hatırlatma dozu denilen aşılar çocuk 1.5 yaşında iken ve ilkokul birinci sınıfta yapılır.

İlaveten ağızdan çocuk felci aşısı da 6. ve 18. ayda uygulanır.



Aileler, rutin hizmetler çerçevesinde önerilen aşı takvimi doğrultusunda ve ayrıca uygulanacak olan Çocuk Felci Aşı Günleri'nde çocuklarının aşılarını mutlaka yaptırmalı ve bu konuda sağlık personeline yardımcı olmalıdırlar.



Çocuk bu aşıdan dolayı acı çekmez. Ailelere de herhangi bir maddi yükü yoktur.

Sadece yoksu ülkeleri değil, gelişmiş ülkeleri de tehdit eden ve tedavisi olmayan bir hastalık çocuk felci