Bulantı ve kusmaya çareler



Mide bulantısı, kusma hissinin ortaya çıkmasıdır. Rahatsız edici bir durumdur. Sebebi, bakteriyal, viral, yanlış ilaç kullanımı, stres, taşıt yolculuğu gibi etkiler olabilir.

Öncelikle bulantının, neden kaynaklandığının bilinmesinde fayda vardır.

Mide bulantısı ve kusma her ne kadar iç içe görülen hastalıklar olsa da her zaman olmamakla birlikte mide bulantısı kusmadan önce gelir.

Bir kişi kusmadan mide bulantısı çekebilir. Bulantı bir bağırsak enfeksiyonu veya gıda zehirlenmesi, kanser kemoterapisi ve birçok ilacın yan etkileri olarak da ortaya çıkabilir.

Bulantıyı önlemek için alınan ilaçlara antiemetikler adı verilir.

Mide bulantısı ayrıca insanda stres ve depresyona da yol açabilir.

Hamilelik ve bir kısım insanda görülen özel bulantılar hariç diğer mide bulantılarına bazı bitki çayları vardır. Onlardan bir demet sunalım bugün sizlere:

Bir çay fincanı kaynar suya bir çay kaşığı toz zencefil ilave edilip demlendirilir. Daha sonra süzülerek içilmesi iyi gelir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, bir çay kaşığı nane ve bir küçük parça kabuğuyla birlikte limon katılıp demlendirilir. Sonra süzülerek günde, üç öğün birer çay fincanı içilir.

Bir çay fincanı soğuk suyun içine, ince kıyılmış bir çay kaşığı kadar ebegümeci atılıp, 12 saat demlendirilir. Süzülür ve içi kaynar su dolu olan bir başka kabın içinde ılıtılarak, gün­de iki kere, sabah ve akşam içilmesi iyi gelir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, bir çay kaşığı adaçayı atılıp demlendirilir. Sonra süzüle­rek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, bir çay kaşığı ıhlamur katılıp demlendirilir. Sonra süzüle­rek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.

Bir kahve fincanı limon suyu ile bir tatlı kaşığı Türk kahvesi karıştırılıp, içilir. Daha sonra üzerine bir kahve fin­canı ılık su içilmesi iyi gelir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, ince kıyılmış bir çay kaşığı mercanköşk katılıp demlendirilir. Daha sonra süzülerek, günde üç öğün birer çay fincanı içilir.

Kızarmış bir dilim ekmek sirkeye batırılıp, üze­rine nane ekilerek yenmesi de mide bulantısını geçirir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, bir çay kaşığı kekik katılıp demlendirilir. Sonra süzüle­rek günde üç öğün birer çay fincanı içilmesi mide bulantısını keser.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, ince kıyılmış bir çay kaşığı kılıç otu katılıp demlendirilir. Sonra süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, ince kıyılmış bir çay kaşığı civanperçemi katılıp demlendirilir. Sonra süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, ince kıyılmış bir çay kaşığı katır kuyruğu bitkisinin kurusu katılıp demlendirilir. Sonra süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.

Bir çay fincanı kaynar suyun içine, bir çay kaşığı kimyon ve sumak katılıp demlendirilir. Sonra süzülerek günde üç öğün birer çay fincanı içilir.

Bir su bardağı kaynar suyun içine, birer çay kaşığı nane, anason ve raziyane katılıp demlendirilir. Sonra süzülerek bir tatlı kaşığı süzme bal ilavesiyle içilmesimide bulantısını durdurur.

Hamileler bulantıya karşı bol su içmeli, buz emmeli

Anne adaylarının fiziken ve ruhen rahat olması mide bulantılarını azaltmada önemli.Bol bol dinlenin. İyi bir gece uykunuz olduğundan emin olmalısınız. Işığı olabildiğince engellemek için bir uyku maskesi veya koyu gözlük takın.

Ayrıca düzgünce sırtınızı ve midenizi desteklemeye yardımcı olacak bir doğum gövde yastığı düşünebilirsiniz.

Yavaşça kalkın. Uyandığınızda yataktan çıkmak için acele etmeyin.



Yağlı, baharatlı yiyeceklerden kaçının, kafeinden de kaçının.



Yemek porsiyonlarınız küçük olsun. Midenizde her zaman yiyecek olması önemlidir, bu bulantı şansınızı azaltır. Eğer mideniz boşsa, mide asitleri bulantının kötüleşmesine sebep olur.

Sabah yataktan çıkmadan önce biraz tuzlu kraker, fıstık ezmesi aperatifleri veya bazı diğer protein aperatifleri tüketiniz.

Kahvaltıda, elma, armut, muz veya turunçgiller kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olur.

Fırında patates çoğu insan için lezzetsiz olsa da oldukça besleyicidir.

Meyvelerdeki potasyum sabah hastalığının engellenmesine yardım edecektir.

Geceleri yatağa gitmeden önce proteinden zengin aperatif/yemek yemeyi deneyin, bu kan glikoz düzeylerinizi düzenlemeye yardım edecektir.

Özellikle hamilelik sırasında, mide bulantısı ve kusma için en iyi ilaç sudur. Gebeliği boyunca her saat başı 1 bardak su içen kadınların sabah bulantısıyla daha az karşılaştıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, su içmek hamile kadın ve henüz doğmamış bebeği için çok önemlidir, su vücuttaki hidrasyonu sağlayarak erken doğum riskini önler.

Yatağınızın başında her zaman bir bardak su bulundurun. Uyandıktan sonra, küçük yudumlar halinde için. Suyun sindirilmesi için biraz bekleyip, yataktan öyle çıkın. Sudan veya meyve suyundan yapılmış buz küplerini emmek ayrıca etkili bir yöntem. Soğuk zencefilli gazoz içmek veya su ya da çaya bir dilim zencefil eklenmesi midenizin rahatlamasına yardımcı olur.