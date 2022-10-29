Bulanık turşu suyu nasıl düzeltilir? Bozulan turşu nasıl kurtarılır? İşte turşu renklerinin sırrı ve çözümü

Turşu malzemelerinde çürümeler başlarsa bu da onun bozulduğunu gösterir. Bozulma nedenlerinden bir diğeri de turşuların doğrudan gün ışığı alması ya da oda sıcaklığında yaşanan dengesizlikler. Bu durumda da turşu suyunun rengi değişir. Beyaz ya da bakır renkli bir hal alır.

Bulanık turşu suyu nasıl düzeltilir?

Evde yaptığınız turşunun bulanık renkli olmasının bir kaç nedeni vardır. Turşunuzda Domates varsa turşu suyunun rengi bulanık olabilir mesela, kullandığınız sirke, ya da kullandığınız su bile turşunun rengini zamanla değiştirebilir eğer turşunuzun tadı tuzu yerindeyse bu çok mesele edilecek bir konu değil ama siz turşu suyunuzun renginin güzel görünmesini istiyorsanız size harika bir önerim var.

Bulanık turşu suyunun rengini düzeltmek için sakın turşunun suyunu değiştirmeyin bu bütün faydalı bakterileri aşıp götürür ve turşunuz kısa sürede bozulabilir. Bulanık turşu suyunu düzeltmek için en olay yol turşunun üzerine 1 bardak kadar mor lahana eklemek olacaktır bu basit yöntemle hem turşunuz daha lezzetli hale gelecek hem de turşu suyunuz pembe bir renkte olacaktır. Dürüst olmak gerekirse bulanan turşu suyu su gibi şeffaf bir renge dönmez. Bunun yerine turşuya uygun renk veren malzemeler katabilirsiniz.

Mor lahana ya da küp küp doğranmış kırmızı pancarlar turşu suyuna eklenir. Turşu olduktan sonra ya da bulanıklığı görür görmez bunu yapabilirsiniz. Lahana veya pancar bir iki güne rengini salar. Turşuyu mutlaka cam kavanozlara kurun karanlık bir yerde saklayın ve turşunuzdan sebzeleri çıkarırken ya eldiven kullanın ya da maşa ile alın.

Turşunun suyu neden Taşar?

Turşular bazen kabarıp kavanozundan taşabilir. Bunun sebebi fermantasyonun çok hızlı olmasıdır. Turşunun hızlı mayalanması için ekşi maya ekmek veya nohut konulur. Turşulara konulan bu nohut ve ekşi maya ekmek turşunun içinde gazların oluşmasına ve böylece taşmasına sebep olur.

Eğer üzerinde henüz çok hafif beyazlıklar oluşmaya başladıysa üzerindeki beyazlığı alın. Kokusu çok keskin değilse ve sebzeler çürümemişse hala kurtarma şansınız var demektir. Beyazlığı aldıktan sonra sebzelerin yumuşaklığına bakın. Sebzeler yumuşaksa hemen içerisine tuz ilave edin.

Salatalık turşu suyu bulandı ne yapmalıyım?

Bulanık turşu suyunu düzeltmek için en olay yol turşunun üzerine 1 bardak kadar mor lahana eklemek olacaktır bu basit yöntemle hem turşunuz daha lezzetli hale gelecek hem de turşu suyunuz pembe bir renkte olacaktır. Dürüst olmak gerekirse bulanan turşu suyu su gibi şeffaf bir renge dönmez.

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