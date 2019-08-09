Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li belediyenin kasasından 6 bin lira çalındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

MUŞ (AA) - Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi. Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılığın, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

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