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Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

Muş'un Bulanık ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li belediyenin kasasından 6 bin lira çalındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı

09 Ağustos 2019 Cuma 16:53
Bulanık Belediyesinde hırsızlık iddiası

MUŞ (AA) - Muş'un HDP'li Bulanık Belediyesinin kasasından 6 bin lira çalındığı iddia edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında HDP'nin yönetimi devraldığı belediyenin kasasından farklı tarihlerde hırsızlıklar yapıldığı belirlendi.

Seçim sonrasında farklı tarihlerde kasadan 4 bin 500 ve 1500 liranın çalınmasıyla ilgili Bulanık Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, soruşturma kapsamında bazı belediye çalışanlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:53
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