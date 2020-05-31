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Aktüel

Bulancak’taki kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Giresun’un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 23:57:50 -
Bulancak’taki kazada yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Giresun’un Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet Yavuz (28), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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