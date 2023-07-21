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Medya Buket Aydın'dan Kübra Dağlı'ya tokat gibi Ebrar Karakurt cevabı!
Medya

Buket Aydın'dan Kübra Dağlı'ya tokat gibi Ebrar Karakurt cevabı!

Yeniakit Publisher
2023-07-21 23:29:00 -
Buket Aydın'dan Kübra Dağlı'ya tokat gibi Ebrar Karakurt cevabı!

Buket Aydın, eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'u savunan başörtülü tekvandocu Kübra Dağlı'yı eleştirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dünya şampiyonu olmasından sonra mesaj paylaşan eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya." mesajını paylaştı.

Bugüne kadar yaşadığı gayr-i ahlaki hayat tarzıyla medyanın desteğini arkasına alıp rol mpdel olduğu gençleri zehirleyen Ebrar Karakurt için Türkiye Voleybol Federasyonu hiçbir yaptırımda bulunmadı.

Formasındaki Türk bayrağıyla ülkemizi dünyada temsil eden Karakurt'un kadın kadına yaşadığı sapkın ilişkileri magazin haberlerine konu olup normalleştirilmeye çalışıldığı.

Ebrar Karakurt küresel LGBT lobisinin tutunduğu en sıkı dal haline geldi.

Yeniakit.com.tr rezilliği gündeme getirdiği bir haberinde, "Milli utancımız Ebrar Karakurt" ifadesini kullandı.
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Karakurt'un sapkın yaşamına destek verenlerden birisi de bir dönem başörtüsü sebebi ile linç edilen tekvandocu Kübra Dağlı oldu.

Dağlı, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp sadece başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek.." dedi.

FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt paylaşımı sonrası, "Milli utancımız" 

Kübra Dağlı'ya Buket Aydın'dan tokat gibi cevap!

Buket Aydın, milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın, Ebrar Karakurt ile ilgili yaptığı paylaşımı sert sözlerle eleştirdi:

Voleybolcu kızlarımıza helal olsun. Sonrasında bir tartışma başladı, hiç hoşlanmadım: Ebrar Karakurt... Zaman zaman özel hayatıyla öne çıkıyor ve bunu böyle bir marifetmiş gibi öne atmaya çalışıyor... LGBTI düşmanı değilim ama sürekli propagandasının yapılmasına karşıyım... Bir başörtülü tekvandocu kızımız var. Bir paylaşım yaptı, 'Sporcuların cinsel yönelimlerini, dini görüşlerini bir kenara bırakıp sadece başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek' diye. O da başörtülü tekvandocu olarak ön plana çıkıp linçlere maruz kalmıştı. Başka arkadaşının linç yemesine içi rahat gelmemiş demek ki... Ama Kübracım senin korudukların, seni aynı şekilde korumuş muydu? Hayır. Keşke onlar da seni aynı yüksek sesle korusaydılar... Bu da bir dipnot. Attığı tweetten dolayı suçlamıyorum ama burada bir eşitlik yok. Herkes kendi mahallesini bir şekilde savunuyor. LGBT kimin mahallesi? Bu aralar CHP'nin mahallesi gibi gözüküyor. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı gibi oldum, ama öyle gözüküyor. Herkes kendi mahallesini koruyor.

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