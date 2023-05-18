Buket Aydın'dan KK seçmeni için olay sözler: Antidepresan kullanacak hale geldiler

Sunucu Buket Aydın, Haber Global'de yaptığı programda GENAR araştırma başkanı İhsan Aktaş'ı ağırladı. 14 Mayıs seçimlerindeki sonuçlarla anket şirketlerinin öngördüğü sonuçları kıyaslayan Aydın, anket şirketlerini eleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmenin, bu anket sonuçlarıyla kıyaslama yaparak seçimden sonra bunalıma girdiğini iddia eden Aydın, şunları söyledi:

"Bir deyim vardır, biraz ağır olacak ama 'Kimin eşeğine binersem onun türküsünü çığırırım' şeklinde bir anlayışına sahip olan anket firmaları ki bunların içinde bu seçim için kurulmuş firmalar değil, köklü firmalar ve önemli isimler de var, ismi lazım değil.

Bir seçimlik bir iş yapmıyorsun. Anket şirketlerinin yüzde 2 aşağı, yüzde 2 yukarı yanılma payı olabilir. Şirketler sonuçları açıklarken de not düşer. Ama 10 puan da olmaz. 45 alan bir insana 54-55 alacak, 49.5 alacak insana 42 alacak dersen, derim ki 'Sen anket yapmamışsın, evde hobi için oturup kağıda sonuç yazmışsın.', benim gözümde senin değerin ancak bu olabilir. Sonra bu partinin destekçileri, bu kişilerin destekçileri, depresyona giren mi ararsın, bunalıma giren mi ararsın, iki gündür evden çıkmayan mı ararsın, neredeyse antidepresan kullanacak hale gelen mi ararsın? Perişan olan birçok insan var benim bile çevremde o partiye destek verip. Hiç beklemiyorlardır çünkü. 45'i gördüler, aman Allah'ım, hayatlarının şokunu yaşadılar. Biz söylediğimiz zaman hakaretler, linçler... Ne annemiz, ne babamız, ne onurumuz, ne gururumuz kaldı. Sonuç bu. Gerçekler acıdır. Şu anda diyorsunuz ki 'İkinci tur var, erken konuşuyorsunuz', ben hiçbir şey açıklamıyorum. Kimseye destek de açıklamadım diğer meslektaşlarım gibi. Sadece şunu söylüyorum, birinci turda siz 'Bitecek, 55 alacağız' diyordunuz, aldığınız oy ortada."

ÖNE ÇIKAN VİDEO