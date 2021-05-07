‘Buket Aydın’ örneği Faruk Bildirici’yi rezil etti

Habertürk’te Ekonomi Müdürü Ebru Baki, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dalga geçtikleri yayının ardından tepkilerin odağı haline geldi. MHP’den yapılan açıklamanın ardından sert sözlerle partiyi hedef alan Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir kovuldu, Genel Yayın Yöneteni Kürşad Oğuz ile de yollar ayrıldı.

Kendisi yüzünden ortalık ayağa kalkmışken, Ebru Baki hem görevine devam etti hem de yaşananlara dair ağzını bile açmadı.

Geçtiğimiz sene ise, Kanal D’de program sunan Buket Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği sözlere güldüğü için muhalefet ayaklanmış ve Aydın muhalefetin baskısı nedeniyle Kanal D’den gönderilmişti.

Buket Aydın’ın muhalefet baskısı nedeniyle gönderilmesine ses çıkarmayan CHP'li eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Habertürk’teki tartışmaların ardından kafasını kumdan çıkardı!.. Kendi kendini ombudsman ilan eden CHP yandaşı Faruk Bildirici, Buket Aydın’ın baskıyla gönderilmesine ses çıkarmadığı halde, ne olduğu anlaşılmayan olayların ardından Habertürk’teki işten alınmalar hakkında konuştu, AK Parti hükümetini suçladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali ihsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Bildirici’nin bu ikiyüzlü tutumu da masaya yatırıldı.

Buket Aydın’ın muhalefet nedeniyle işinden olduğunu hatırlatan Murat Alan, bu durumda kimsenin muhalefeti suçlamadığının altını çizdi. Alan, “Ama Habertürk meselesinde fatura hemen AK Parti’ye kesiliyor” dedi.