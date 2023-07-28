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Sosyal Medya Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"
Sosyal Medya

Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"

Yeniakit Publisher
2023-07-28 10:12:00 -

Haberet isimli internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın Haftalık programında gündemi değerlendirdi. Buket Aydın Haftalık programında gündemi değerlendirdi. Aydın konuşmasına “Ah Kemal bey ah! Kala kala Eren Erdem’e mi kaldınız? Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın” sözleriyle başladı.

Aydın'ın mutlu halleri dikkat çekti. Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü: AKP yerel seçimlerle ilgili çok rahat. AKP'li yetkililer koltuğuna yaslanmış çayını kahvesini içiyor 'Buket Aydın eski seçimlerde kahkaha atıyordu' diyorsunuz ya öyle kahkaha atıyorlar. Sebebi CHP'nin düştüğü durum.

CHP birbirine girdi, ben böyle bir kendine girme şekli görmedim" dedi.

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