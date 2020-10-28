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Medya Bukalemunlar bu kadar renk değiştirmedi… Biz paylaşalım siz karar verin! Hangi İsmail?
Medya

Bukalemunlar bu kadar renk değiştirmedi… Biz paylaşalım siz karar verin! Hangi İsmail?

Bugünlerde Kemalist geçinen İsmail Saymaz, Sözcü'nün "Atatürk sevgisini ne kadar abartsak azdır" başlıklı manşetine imzasını attı. Aynı İsmail Saymaz, birkaç yıl önce Mustafa Kemal'e söylemediğini bırakmıyordu!..

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:07:00 - 2020-10-28 12:25:02
Bukalemunlar bu kadar renk değiştirmedi… Biz paylaşalım siz karar verin! Hangi İsmail?

 yeniakit.com.tr  

Birkaç sene önce FETÖ gibi örgütlere arka çıkan sözde gazeteci İsmail Saymaz, parayı Kemalistlerden bulunca Atatürkçü olmaya karar verdi. Hürriyet'te Aydın Doğan dönemindeki kadar rahat bir şekilde İslam'a ve Müslümanlara saldıramayan, bu yüzden Sözcü'ye geçen İsmail Saymaz, bugünkü haberinde Mustafa Kemal hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Aynı İsmail Saymaz, Twitter hesabından Mustafa Kemal'i yerden yere vurmuştu.

"Ne kadar övsek az"

Bugünkü haberinde Saymaz, “Bu ülkenin ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü ne kadar övsek azdır...” ifadelerine yer verdi.

Geçmiş yıllarda ülkücülük, HDP seviciliği, FETÖ destekçeliği, sosyalizm militanlığı gibi birçok farklı kimliklere bürünen ve bukalemun gibi renkten renge giren Saymaz'ın son numarası Atatürkçülük oldu. Buna karşın Saymaz, Twitter hesabından Mustafa Kemal hakkında birçok eleştirel mesaj paylaşmıştı.

İşte Saymaz'ın bazı paylaşımları:

"Atatürk diktatördü ama gel gör ki ben ev taşıyorum"

"Benim "büyük atam yok" filan yok, hiç olmadı, kendime de hiçbir zaman Atatürkçü demedim."

"Atatürk'e karşı çıkmak neden vatana ihanet olsun"

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Yorumlar

Maraşlı

Çocukken fırıldak diye bir oyuncağımız vardı. Bu bizim fırıldaktan daha hızlı dönüyor.
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zepo fırıldağı

birde kadın arkadaşlarına yalnızım gel seni çaya kahveye götürüyüm diye mesajlarla yoklama çeken..
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