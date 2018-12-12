0553 313 94 23

Buhara pilavı

Hem lezzetli hem de doyurucu bir pilav… İşte buhara pilav tarifi…

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:19
Buhara pilavı

MALZEMELER

3 su bardağı sıcak su
2 su bardağı pirinç
1 adet soğan
100 gram mantar
200 gram kuşbaşı et
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı dolmalık fıstık
1 adet orta boy havuç
1 çay bardağı kuru üzüm ve kuş üzümü
1 su bardağı et suyu
Çok az toz şeker
Dereotu
Tuz

ÜZERİNE

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp, tuz ilave edilmiş ılık suda yarım saat bekletin. Ezmeden, nişastası gidene kadar soğuk su ile yıkayın. Süzgeçten geçirin. Bir tencerede yağı kızdırın. Dolmalık fıstığı ilave edin. İnce kıyılmış soğan, et ve mantarı ilave edip, pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havucu ve pirinci ilave edin. 15 dakika kavurun. Üzümleri ilave edip, birkaç dakika daha kavurun. Tuz, az toz şeker ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Kaynamış su veya et suyunu ekleyip, ağır ateşte pişirin. Suyunu çekince ocağı kapatarak 5 dakika dinlendirip, karıştırın. Toprak güveç kaplara pilavı yayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip, orta ısılı fırında 5 dakika tutup servis yapın.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    1. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    2. Kırgızistan'da "8. Uluslararası Kısa..
    3. Toronto'da Troya konferansı
    4. Gaziantep'te petrol boru hattına..
    5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    6. Sultangazi’deki silahlı saldırılar
    7. Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün en küçük..
    8. CHP ile İYİ Parti ittifakta anlaştı
    9. Anestezi sırasında oksijen yerine azot..
    10. Erkekler kadınların neden ağladığını..
    11. Üç büyük ilde CHP adayları desteklenecek
    12. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden ne..
    13. Kafa mantarı ihmale gelmez!
    14. Emniyet müdürünü şehit eden katil..
    15. Başınız dönüyorsa cam silmeye yükseğe..
    16. Buhara pilavı
    17. Cevizli incir lokumu
    18. Bireysel yatırımcıya avro ve dolar..
    19. Othello sendromu hakkında önemli..
    20. Tavuğu bu şekilde yıkayın!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    “Bu fotoğraf, AK Parti ve Saadet arasında uçurum olmadığının kanıtıdır”
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!