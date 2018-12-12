Buhara pilavı

MALZEMELER

3 su bardağı sıcak su

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

100 gram mantar

200 gram kuşbaşı et

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

1 adet orta boy havuç

1 çay bardağı kuru üzüm ve kuş üzümü

1 su bardağı et suyu

Çok az toz şeker

Dereotu

Tuz

ÜZERİNE

Rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Pirinci ayıklayıp, tuz ilave edilmiş ılık suda yarım saat bekletin. Ezmeden, nişastası gidene kadar soğuk su ile yıkayın. Süzgeçten geçirin. Bir tencerede yağı kızdırın. Dolmalık fıstığı ilave edin. İnce kıyılmış soğan, et ve mantarı ilave edip, pembeleşene kadar kavurun. Rendelenmiş havucu ve pirinci ilave edin. 15 dakika kavurun. Üzümleri ilave edip, birkaç dakika daha kavurun. Tuz, az toz şeker ve ince kıyılmış dereotunu ilave edin. Kaynamış su veya et suyunu ekleyip, ağır ateşte pişirin. Suyunu çekince ocağı kapatarak 5 dakika dinlendirip, karıştırın. Toprak güveç kaplara pilavı yayın. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip, orta ısılı fırında 5 dakika tutup servis yapın.