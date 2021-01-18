Bugün ne pişirsem? Patlıcanlı pilav tarifi
Patlıcanlı pilav nasıl yapılır? Farklı bir pilav tarifi arayanlar 'Patlıcanlı pilav olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, patlıcanlı pilav nasıl hazırlanır? Patlıcanlı pilav gerekli malzemeler? Patlıcanlı pilavın yanına ne yapılır?
Patlıcanlı pilav yapılışı | Patlıcan son derece besleyici sebzelerden biridir. Bu leziz sebze hangi yemeğin içine girse o yemeğe farklı bir lezzet ekler. Farklı bir pilav pişirmek istiyorsanız; mutlaka patlıcanlı pilavı denemelisiniz.
Patlıcanlı pilav tarifi
Malzemeler:
- 2 adet patlıcan
- 3 su bardağı sıcak su
- 2 su bardağı pirinç
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı dolmalık fıstık
- Sıvı yağ
- Tereyağı
Patlıcanlı pilav nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları alacalı olarak soyup küp küp kesin.
Patlıcanları tuzlu suda yarım saat bekletin.
Sıvı yağı kızartma tenceresine alın ve havlu kağıtla iyice kuruttuğunuz patlıcanları kızartın.
Pilav tenceresine tereyağı alın.
Soğanları tereyağında kavurun.
Ardından dolmalık fıstıkları ilave edin.
Rendelediğiniz domates ve baharatları ekleyin.
Yıkadığınız pirinci tencereye ekleyin.
Patlıcan ve sıcak suyu ekleyip pilavı karıştırın.
Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın.
Pilav piştikten sonra 15-20 dakika demlenmeye bırakın.
Afiyet olsun.