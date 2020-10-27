Bugün ne pişirsem | Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?
Kolay karnıyarık tarifi | Lezzetli bir akşam yemeği için ne pişirsem sorusuna cevap arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bu akşam sofranıza leziz bir çorba, pilav ve kıymasız karnıyarık ile süsleyebilirsiniz. Peki, kıymasız karnıyarık nasıl yapılır? | Pratik karnıyarık tarifi | Bol soğanlı karnıyarık tarifi.
Bugün ne pişirsem? | Bu akşam yemek için ne hazırlasam sorusunun cevabını arayanlara şahane bir önerimiz var. Yoğurtlu mercimek çorbası, pilav ve kıymasız karnıyarıkla sevdiklerinizin damaklarını şenlendirebilirsiniz. Bir de cacık hazırladınız mı tamamdır! Peki, kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?
Kıymasız karnıyarık tarifi
Malzemeler:
- 4 adet patlıcan
- 2 adet domates
- 2 adet soğan
- 2-3 diş sarımsak
- 2 adet sivri biber
- Tuz
- Karabiber
- Sıvıyağ
Üzeri için
- Sıcak su
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?
Öncelikle patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra kızgın yağda kızartıyoruz. Arzu ederseniz; patlıcanları daha hafif olması için haşlayabilirsiniz.
Soğan, domates, sarımsak ve baharatları bir tencerede soteleyin. İç harç pişince altını kapatın.
Bir tencerenin içerisine patlıcanları dizin.
Patlıcanların altını delmeden ortasını açın ve harçtan yerleştirin.
Ardından bir miktar sıcak su, tuz ve salça ile bir sos hazırlayın.
Bu sosu tencereye boşaltın.
Su kaynayana kadar yüksek ışıdı ardından kısık ısıda yemeği pişirin.
Afiyet olsun.