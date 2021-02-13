Bugün ne pişirsem? Fırında ballı tavuk nasıl yapılır?
Ballı tavuk tarifi | Neredeyse her gün pek çok kişi 'Bugün ne pişirsem?' sorusunun cevabını araştırıyor. İftar için, akşam yemeği sofrası için
Farklı bir tarif arayanlar fırın yemeklerine göz atıyor. Peki, fırında ballı tavuk nasıl yapılır?
Fırında ballı tavuk tarifi
Malzemeler:
- 4 adet tavuk but
- 3-4 diş sarımsak
- 4 adet patates
- 4 adet yeşil biber
- 7-8 adet arpacık soğan
- 1 çay kaşığı nar ekşisi
- 1 çay kaşığı bal
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 çay bardağı su
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
- Kimyon
Fırında ballı tavuk nasıl yapılır?
Tavukları güzelce yıkayıp derilerini çıkarın. Tavukların üzerine çizikler atın.
Patatesleri halka halka dilimleyin.
Patatesleri tepsinin altına dizin ve üzerine zeytinyağı gezdirin.
Biberleri ortadan kesip patateslerin üzerine yerleştirin.
Balı tavukların üzerine sürün.
2 yemek kaşığı zeytinyağının içerisine baharatları ekleyin.
Karışımı bal sürdüğünüz tavuklara sürün.
Arpacık soğanları, sarımsakları ve tavukları tepsiye dizin.
Suyun içerisine salça ve nar ekşisini ekleyip karıştırın.
Ardından tavukların üzerine sosu gezdirin.
Son olarak en üste bir miktar tuz serpin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında tavuklarınızı pişirin.
Afiyet olsun.