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Kadın - Aile 'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Bulgurlu pazı sarması
Kadın - Aile

'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Bulgurlu pazı sarması

Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için muhteşem bir alternatif tarif.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:14:00 - 2021-12-06 11:22:49
'Bugün ne pişirsem' diyenlere -Bulgurlu pazı sarması

Kas ve kemik ağrılarına iyi gelen pazıdan sarma yapmak için kolay tarif.

Bulgurlu pazı sarması tarifi, nasıl yapılır?

Bulgurlu pazı sarması malzemeleri

  • 750 gr pazı 
  • 250 gr yağlı kıyma
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçasI
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 3 adet kırmızı biber
  • 1 adet domates
  • 1 limon suyu
  • Karabiber
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Yapılışı

Pazıları iyice yıkayın, sap kısımlarını ayırın. Yapraklarını sıcak suyun içine atın. Pazıları su kaynayana kadar haşlayın. Ortalama 1 dakika içinde haşlanacaktır. Kaynayan pazıyı yaprakların yeşilliğini kaybedip kararmaması için haşlandıktan sonra, tencereden alır almaz soğuk suya alın. Soğanları ve sarımsakları ince ince doğrayın. Soğanların ve sarımsakların ince olması önemli çünkü pazı sarmasını buharda pişireceğiz.  Soğanı, sarımsağı kıymayı, zeytinyağını, biber ve domates salçasını ve bulgur, limon ve baharatları ekleyip iç harcı yoğurun. Biber salçası miktarını acı eşiğinize göre ayarlayabilirsiniz. 1 kaşık veya 2 kaşık, dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz ancak biber salçasının domates salçasından fazla ölçüde olmaması gerekir. En fazla bire bir ölçüde olması makbuldur.  Harcı iyice yoğurduktan sonra pazıları sarmaya başlayın. Sararken her yaprağın kalın yerlerini bıcağınızın tersi ile hafifçe ezin. Damar kısımlarını inceltin. Pazıyı buharda pişeceğiniz için yaprakların çok kalın olmaması gerekir. Bu nedenle yaprakların fazla kısımlarını alın.  Daha iyi bir şekilde sarabilmek için yaprakların iki ucunu kesin. Ancak kestiğiniz kısımları ziyan etmeyin. Örneğin soğanla kavurarak lezzetli bir başka iç harç hazırlayabilirsiniz. Hazırladığınız sarmaları pişirin. Afiyet olsun.

 

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