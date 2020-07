Bugün milli birlik şuurumuzun tazelendiği gündür

Türk Telekom’un o dönemde FETÖ’nün hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Türk Telekom Ceo’su Ümit Önal, “Darbeciler o gece Türk Telekom’un kritik binalarına girerek ülkede iletişimi kesmeye çalıştılar. Cumhurbaşkanımız’ın meydanlara davet ettiği halkımızın Türk Telekom altyapısı sayesinde gece boyunca kesintisiz iletişimle organize olarak darbeye karşı koyması, o karanlık gecenin seyrini değiştirdi. Telekomünikasyon sektörü, darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir görev üstlendi” dedi. Önal, değerlendirmesinin devamında şunları dile getirdi:

Tedbirlerimizi hemen aldIk

“Türk Telekom olarak, o gece çalışanlarımıza, sistemlerimize ve en önemlisi ülkemizin iletişim altyapısına zarar gelmesinin önlenmesi ve iletişim güvenliğinin sağlanması için ilk andan itibaren ilgili düzenleyici kurumlarla temasa geçerek gerekli tedbirleri aldık.

Şirketimizin organizasyon yapısını, bina ve tesisleri, hangi tesislerin inşa edilmesi gerektiği ve benzeri konular üzerinde titizlikle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Acil durum eylem planlarımızı, darbe girişimi sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledik. Bu doğrultuda, coğrafi olarak yedekli yönetim merkezlerimizle şebeke ekipmanlarımız ve müşteri servislerimiz 7/24 operasyon sağlayabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bize iletilen ve bu tip durumlarda acil iletişimi sağlayan uyandırma, mesaj dinletme gibi altyapılarımızı da hazır hale getirdik ve kritik binalardaki fiziki güvenlik tedbirlerimizi artırdık.

Değerli hissettirecek çözümler

Bir diğer önemli husus; darbe girişimi sonrasında Türk Telekom’un ülkemizin her bir köşesindeki yatırımlarına hız kesmeden devam etmesidir. “Sadece merkeze değil, herkese” prensibiyle, 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana geçen 15 yılda, Türkiye’nin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımlar, 16.8 milyar doları buldu. 2020 ilk 3 ayındaki yatırım harcamalarımız yıllık bazda bir önceki yıla oranla yüzde 41 artarak 896 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 başında yaklaşık 5.8 milyar TL olarak belirlediğimiz 2020 yatırım öngörümüzü yaklaşık 6.4 milyar TL olarak yukarı yönlü revize ettik. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle, her koşulda iletişim ağının ayakta kalması gerektiğinin bilinci ile Türkiye’nin telekom sektörünün lideri olarak özveriyle çalışıyoruz. Her bir müşterimizi “Değerli Hissettirecek” çözümler üretiyoruz. Bu sayede toplam abone sayımız 48.4 milyona ulaştı. Sabit genişbant internet abonelerimizin sayısı, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11.6 milyona çıktı.

Milli hedefe hizmet

Öte yandan; yeni nesil teknolojilere yaptığımız yatırımlarla da dikkatleri çekiyoruz. Mobil bazistasyonlarımızı, sahibi olduğumuz fiberle birbirine bağlıyoruz ve Türkiye’nin altyapısını da 5G’ye hazır hâle getiriyoruz. Bir taraftan artık gündemimizde olan yapay zekâ, makine öğrenmesi, otonom sistemler, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi yeni teknolojiler, diğer taraftan da bunları tüm dünyayla beraber Türkiye’nin de deneyimlemesi konularına odaklanıyoruz. Hükümetimizin 2023 vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamış ve teknoloji ihraç eden bir ülke olması yolunda çok değerli adımlar atıyoruz. Türk Telekom olarak hem teknolojimiz hem de yatırımlarımızla bu millî hedefe hizmet etmekten gururluyuz.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Türk Telekom olarak, onurlu bir destanın yıldönümünde, vatanını kendi canından aziz bilen milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü kutluyoruz.”