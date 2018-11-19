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Bugün Mevlit Kandili

Bugün Hz. Muhammet’in (s.a.v) dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili. Kandil nedeniyle yurdun pek çok noktasında camilerde çeşitli programlar düzenlenecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:22
Bugün Mevlit Kandili

Mevlit Kandili, İstanbul Müftülüğünün düzenlediği programla, Eyüp Sultan Camisi'nde dualarla idrak edilecek.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mevlit Kandili dolayısıyla Eyüp Sultan Camisi'nde yatsı namazının ardından, özel bir program düzenlenecek.

İstanbul müftü yardımcısının Mevlit Kandili'nin anlam ve önemini anlatan vaazının yer alacağı programda, bu kutsal gece, dua ve ilahilerle idrak edilecek.

Mevlit Kandili dolayısıyla Fatih Camisi'nde de bir program düzenlenecek. Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, hatim duaları edilecek. Akşam namazını müteakip ise Doç. Dr. Halil İbrahim Kutluay tarafından "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu sohbet yapılacak.

Program yatsı namazını müteakip naat-ı şerif okumaları ve gece geç saatlere kadar sürecek olan Sakal-ı Şerif ziyaretiyle devam edecek.

Program, sabah namazında gençlik buluşması ile tamamlanacak. 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 07:22
  1. Eyüp Sultan Camisi
  2. İstanbul
  3. Mevlit kandili
  4. Anadolu Ajansı

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