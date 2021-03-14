Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Salgında mutasyonlar sebebiyle vaka sayıları artmaya başladı. Bu sebeple kısıtlamalar şehirlerin risk durumuna göre devam ediyor. Peki, pazar günü marketler fırınlar açık mı?

Bugün marketler açık mı? Markete fırına gitmek yasak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde uygulanmıyor. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 13 Mart Cumartesi 21.00’de başlayan yasak 15 Mart Pazartesi 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar kısıtlamanın olduğu Pazar günü marketlerin, bakkalların saat kaça kadar açık olduğunu merak ediyor.

Market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da online olarak siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.

Online sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.