Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? merak edilirken, Süper Lig başta olmak üzere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları da yine futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak. İşte bugün ve hafta sonu oynanacak maçlar:

6 Mayıs Cuma bugünkü maçlar

19.45 İnter-Empoli S Sport + Bilyoner

20.00 Hatayspor - Trabzonspor

20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

22.00 Geneo-Juventus S Sport + Bilyoner

7 Mayıs Cumartesi yarın hangi maçlar var?

16.00 Sivasspor - Kasımpaşa

16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

17.00 Crystal Palace-Watford S Sport +

17.00 Chelsea-Wolverhampton S Sport +

17.00 Burnley Aston Villa S Sport +

17.15 Athletic Bilbao-Valencia Spor Smart

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor

19.30 Brighton-Manchester United S Sport

21.45 Liverpool-Tottenham S Sport

22.00 Real Betis-Barcelona Spor Smart

8 Mayıs Pazar kimin maçı var?

16.00 Altay - GZT Giresunspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

16.00 Leicester City-Everton S Sport

16.00 Arsenal-Leeds United S Sport

16.00 Norwich City-West Ham United S Sport +

17.15 Villarreal-Sevilla Spor Smart

18.05 Lorient-Marsilya BeIN Connect

18.30 Manchester City-Newcastle United S Sport

18.30 Bayern Münih-Stuttgart BeIN Connect

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

21.45 PSG-Troyes BeIN Connect

21.45 Verona-Milan S Sport

22.00 Atletico Madrid-Real Madrid Spor Smart

9 Mayıs Pazartesi maç programı

20.00 Antalyaspor - Konyaspor