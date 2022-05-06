Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 6 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları
Süper Lig'de oynanacak olan 36. hafta maçlarının programı belli oldu. Bu sezonun şampiyonu Trabzonspor, Hatayspor’a konuk olurken, Medipol Başakşehir, Galatasaray’ı ağırlayacak. Süper Lig’de bu haftanın çekişmeli maçı ise Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi olacak. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı oynanacak? İşte 6 Mayıs 2022 Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları...
Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? merak edilirken, Süper Lig başta olmak üzere Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları da yine futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Süper Lig'de haftanın açılış karşılaşmalarında Hatayspor ile Trabzonspor ve Gaziantep FK ile Kayserispor mücadele edecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ile evinde derbi mücadelesine çıkacakken, Galatasaray ise Başakşehir'a konuk olacak. İşte bugün ve hafta sonu oynanacak maçlar:
6 Mayıs Cuma bugünkü maçlar
19.45 İnter-Empoli S Sport + Bilyoner
20.00 Hatayspor - Trabzonspor
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
22.00 Geneo-Juventus S Sport + Bilyoner
7 Mayıs Cumartesi yarın hangi maçlar var?
16.00 Sivasspor - Kasımpaşa
16.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
17.00 Crystal Palace-Watford S Sport +
17.00 Chelsea-Wolverhampton S Sport +
17.00 Burnley Aston Villa S Sport +
17.15 Athletic Bilbao-Valencia Spor Smart
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
19.00 Adana Demirspor - Alanyaspor
19.30 Brighton-Manchester United S Sport
21.45 Liverpool-Tottenham S Sport
22.00 Real Betis-Barcelona Spor Smart
8 Mayıs Pazar kimin maçı var?
16.00 Altay - GZT Giresunspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
16.00 Leicester City-Everton S Sport
16.00 Arsenal-Leeds United S Sport
16.00 Norwich City-West Ham United S Sport +
17.15 Villarreal-Sevilla Spor Smart
18.05 Lorient-Marsilya BeIN Connect
18.30 Manchester City-Newcastle United S Sport
18.30 Bayern Münih-Stuttgart BeIN Connect
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe
21.45 PSG-Troyes BeIN Connect
21.45 Verona-Milan S Sport
22.00 Atletico Madrid-Real Madrid Spor Smart
9 Mayıs Pazartesi maç programı
20.00 Antalyaspor - Konyaspor