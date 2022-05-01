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Spor Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler hangi maçların hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig maç programı | Premier Lig günün maçları

Yeniakit Publisher
2022-05-01 11:57:00 -
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig maçları | Futbolseverle 1 Mayıs Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağını, hangi maçların şifresiz kanalda olduğunu araştırmaya başladı.

Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş        beIN Sports 1

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor            beIN Sports 2

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor                beIN Sports 2

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor              beIN Sports 1

1.Lig

16.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor         TRT Spor, beIN Connect

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor          TRT Spor, beIN Sports 4

16.00 NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor          TRT Spor, beIN Connect

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor     TRT Spor, beIN Connect

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü         TRT Spor, beIN Max 1

16.00 Eyüpspor-İstanbulspor     TRT Spor, beIN Max 2

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği                     TRT Spor, beIN Connect

16.00 Manisa FK-Bursaspor        TRT Spor, beIN Connect

16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor        TRT Avaz, beIN Sports 3

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor   Tarsus İdman Yurdu SK Youtube

15.00 Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928                  

15.00 Ankara Demirspor-Eskişehirspor

15.00 Nazilli Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor              Nazilli Belediyespor Facebook

15.00 Kırşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor           TRT Kürdi

15.00 Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor              

15.00 Pendikspor-Pazarspor       Pendikspor Youtube     

15.00 Akhisar Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler                     

Kırmızı Grup

15.00 Turgutluspor-Serik Belediyespor

15.00 Ergene Velimeşespor-Sivas Belediyespor

15.00 Diyarbekirspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor           

15.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer   Kanal 3 Afyon 

15.00 Adıyaman FK-Çorum FK                  

15.00 Niğde Anadolu FK-Bodrumspor   

15.00 İnegölspor-Silahtaroğlu Vanspor FK           

15.00 1461 Trabzon FK-Somaspor           1461 Trabzon FK Youtube

15.00 Etimesgut Belediyespor-Ankaraspor         

TFF 3.Lig

1.Grup

15.00 Bursa Yıldırımspor-Elazığspor        

15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Sancaktepe FK     

15.00 Karaman FK-Formül Erbaaspor     

15.00 Osmaniyespor FK-1954 Kelkit Belediyespor           

15.00 Belediye Kütahyaspor-Batman Petrolspor

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Hendekspor     

15.00 Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor              Altaş TV Ordu

15.00 Bergama Belediyespor-Kahta 02                 

15.00 Artvin Hopaspor-Criptoswaps Çatalcaspor              Hopaspor TV Youtube

2.Grup

15.00 Çarşambaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor     

15.00 Yomraspor-Bitexen Düzcespor     

15.00 Kalecik FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor   

15.00 52 Orduspor FK-Darıca Gençlerbirliği         Altaş TV Ordu

15.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri           İskenderunspor Youtube

15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kuşadasıspor   RTV 23 Elazığ

15.00 Bayrampaşaspor-68 Aksaray Belediyespor             

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hacettepe             

15.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Kızılcabölükspor  

3.Grup

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor

15.00 Modafen-Esenler Erokspor           

15.00 Fethiyespor-Criptoswaps Edirnespor         FRT Tv Fethiye

15.00 Karşıyaka-Belediye Derincespor  

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967     

15.00 Ceyhanspor-Kardemir Karabükspor           

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Mardin 1969        

15.00 Çankaya FK-İçel İdmanyurdu         

15.00 Ağrıspor 1970-Kırıkkale Büyük Anadoluspor          

İngiltere Premier Lig

16.00 Totenham-Leicester City  S Spor

16.00 Everton-Chelsea  S Spor

18.30 West Ham-Arsenal             S Sport

Fransa Ligue 1

14.00 Troyes-Lille            beIN Sport 3, Bilyoner

16.00 Brest-Clermont    Bilyoner

16.00 Lorient-Reims       Bilyoner

16.00 Monaca-Angers   beIN Connect, Bilyoner

16.00 Montpellier-Metz              Bilyoner

18.00 Bordeaux-Nice     beIN Sports

22.45 Marsilya-Lyon       beIN Sports 3

İspanya La Liga

15.00 Elche-Osasuna Spor Smart

17.15 Granaoa-Celta Vigo            Spor Smart

19.30 Rayo Vallecano-Real Sociedad      Spor Smart

22.00 Barcelona-Mallorca            Spor Smart, CBC Sport

İtalya Serie A

13.30 Juventus-VeneziaS Sport

16.00 Milan-FiorentinaCBC Sport

19.00 Udinese-Inter       CBC Sport, S Sport

21.45 Roma-Bologna     S Sport

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