Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Futbol dolu bir Pazar günü geçirmek isteyenler hangi maçların hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Süper Lig maç programı | Premier Lig günün maçları
İngiltere Premier Lig maçları | Futbolseverle 1 Mayıs Pazar günü hangi liglerde maçların oynanacağını, hangi maçların şifresiz kanalda olduğunu araştırmaya başladı.
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Süper Lig
16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş beIN Sports 1
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor beIN Sports 2
20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor beIN Sports 2
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor beIN Sports 1
1.Lig
16.00 Adanaspor-Beypiliç Boluspor TRT Spor, beIN Connect
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor TRT Spor, beIN Sports 4
16.00 NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor TRT Spor, beIN Connect
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor TRT Spor, beIN Connect
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü TRT Spor, beIN Max 1
16.00 Eyüpspor-İstanbulspor TRT Spor, beIN Max 2
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği TRT Spor, beIN Connect
16.00 Manisa FK-Bursaspor TRT Spor, beIN Connect
16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor TRT Avaz, beIN Sports 3
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
15.00 Tarsus İdman Yurdu-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor Tarsus İdman Yurdu SK Youtube
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Bucaspor 1928
15.00 Ankara Demirspor-Eskişehirspor
15.00 Nazilli Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor Nazilli Belediyespor Facebook
15.00 Kırşehir Belediyespor-Şanlıurfaspor TRT Kürdi
15.00 Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor
15.00 Pendikspor-Pazarspor Pendikspor Youtube
15.00 Akhisar Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler
Kırmızı Grup
15.00 Turgutluspor-Serik Belediyespor
15.00 Ergene Velimeşespor-Sivas Belediyespor
15.00 Diyarbekirspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
15.00 Afjet Afyonspor-Sarıyer Kanal 3 Afyon
15.00 Adıyaman FK-Çorum FK
15.00 Niğde Anadolu FK-Bodrumspor
15.00 İnegölspor-Silahtaroğlu Vanspor FK
15.00 1461 Trabzon FK-Somaspor 1461 Trabzon FK Youtube
15.00 Etimesgut Belediyespor-Ankaraspor
TFF 3.Lig
1.Grup
15.00 Bursa Yıldırımspor-Elazığspor
15.00 Başkent Gözgözler Akademi FK-Sancaktepe FK
15.00 Karaman FK-Formül Erbaaspor
15.00 Osmaniyespor FK-1954 Kelkit Belediyespor
15.00 Belediye Kütahyaspor-Batman Petrolspor
15.00 Arnavutköy Belediyespor-Hendekspor
15.00 Fatsa Belediyespor-Nevşehir Belediyespor Altaş TV Ordu
15.00 Bergama Belediyespor-Kahta 02
15.00 Artvin Hopaspor-Criptoswaps Çatalcaspor Hopaspor TV Youtube
2.Grup
15.00 Çarşambaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
15.00 Yomraspor-Bitexen Düzcespor
15.00 Kalecik FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor
15.00 52 Orduspor FK-Darıca Gençlerbirliği Altaş TV Ordu
15.00 İskenderunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri İskenderunspor Youtube
15.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Kuşadasıspor RTV 23 Elazığ
15.00 Bayrampaşaspor-68 Aksaray Belediyespor
15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hacettepe
15.00 Siirt İl Özel İdaresispor-Kızılcabölükspor
3.Grup
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor
15.00 Modafen-Esenler Erokspor
15.00 Fethiyespor-Criptoswaps Edirnespor FRT Tv Fethiye
15.00 Karşıyaka-Belediye Derincespor
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Orduspor 1967
15.00 Ceyhanspor-Kardemir Karabükspor
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Mardin 1969
15.00 Çankaya FK-İçel İdmanyurdu
15.00 Ağrıspor 1970-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
İngiltere Premier Lig
16.00 Totenham-Leicester City S Spor
16.00 Everton-Chelsea S Spor
18.30 West Ham-Arsenal S Sport
Fransa Ligue 1
14.00 Troyes-Lille beIN Sport 3, Bilyoner
16.00 Brest-Clermont Bilyoner
16.00 Lorient-Reims Bilyoner
16.00 Monaca-Angers beIN Connect, Bilyoner
16.00 Montpellier-Metz Bilyoner
18.00 Bordeaux-Nice beIN Sports
22.45 Marsilya-Lyon beIN Sports 3
İspanya La Liga
15.00 Elche-Osasuna Spor Smart
17.15 Granaoa-Celta Vigo Spor Smart
19.30 Rayo Vallecano-Real Sociedad Spor Smart
22.00 Barcelona-Mallorca Spor Smart, CBC Sport
İtalya Serie A
13.30 Juventus-VeneziaS Sport
16.00 Milan-FiorentinaCBC Sport
19.00 Udinese-Inter CBC Sport, S Sport
21.45 Roma-Bologna S Sport