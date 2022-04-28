Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi Konferans Ligi maçları CANLI İZLE hangi kanalda?
28 Nisan Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Günün maçları | Hangi maç hangi kanalda 28 Nisan:
Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bu akşam yani 28 Nisan Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi Konferans Ligi maçları CANLI İZLE hangi kanalda?
Avrupa Ligi yarı finali
22.00 Leipzig-Rangers Exxen
22.00 West Ham-Eintracht Frankfurt Exxen
Avrupa Konferans Ligi yarı final programı
22.00 Leicester City-Roma Exxen
22.00 Feyenord-Marsilya Exxen
AFC Şampiyonlar Ligi
14.00 Yokohama Marinos-Gia Lai Spor Smart
17.00 Chiangrai-Kitchee Spor Smart 2
17.00 Sydney FC-Jeonbuk Spor Smart
Danimarka Kupası
19.30 Vejle-FC Midtjlland Bilyoner
İngiltere Premier Lig
21.15 Manchester United-Chelsea S Sport