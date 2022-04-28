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Spor Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi Konferans Ligi maçları CANLI İZLE hangi kanalda?
Spor

Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi Konferans Ligi maçları CANLI İZLE hangi kanalda?

28 Nisan Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak edilmeye başlandı. Peki, bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Günün maçları | Hangi maç hangi kanalda 28 Nisan:

Yeniakit Publisher
2022-04-28 10:04:00 -
Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi Konferans Ligi maçları CANLI İZLE hangi kanalda?

Futbol dolu bir akşam geçirmek isteyenler bu akşam yani 28 Nisan Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? Avrupa Ligi Konferans Ligi maçları CANLI İZLE hangi kanalda?

Avrupa Ligi yarı finali

22.00 Leipzig-Rangers   Exxen

22.00 West Ham-Eintracht Frankfurt      Exxen

Avrupa Konferans Ligi yarı final programı

22.00 Leicester City-Roma          Exxen

22.00 Feyenord-Marsilya             Exxen

AFC Şampiyonlar Ligi

14.00 Yokohama Marinos-Gia Lai             Spor Smart

17.00 Chiangrai-Kitchee               Spor Smart 2

17.00 Sydney FC-Jeonbuk           Spor Smart

Danimarka Kupası

19.30 Vejle-FC Midtjlland            Bilyoner

İngiltere Premier Lig

21.15 Manchester United-Chelsea          S Sport

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