Bugün kimin maçı var? 11 Nisan 2022 Pazartesi hangi maç saat kaçta, hangi kanalda canlı?

hangi maç hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Napoli, evinde Fiorentina'ya 3-2 mağlup olurken, Süper Lig’de de 32. haftanın heyecanı söz konusuydu. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Futbolseverler bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri? sorularını sormakta. İşte 11 Nisan Pazartesi Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…