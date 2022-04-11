Bugün kimin maçı var? 11 Nisan 2022 Pazartesi hangi maç saat kaçta, hangi kanalda canlı?
hangi maç hangi kanalda? İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında karşılaştığı Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 4-0 mağlup etti. Napoli, evinde Fiorentina'ya 3-2 mağlup olurken, Süper Lig’de de 32. haftanın heyecanı söz konusuydu. Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Futbolseverler bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri? sorularını sormakta. İşte 11 Nisan Pazartesi Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugün kimin maçı var? Süper Lig'de 32 hafta sonunda 72 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 23 haftadır liderliğini sürdürürken mutlu sona da yaklaştı. Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kalırken, Malatyaspor GZT Giresunspor'a 1-0 yenilerek küme düşen ilk takım oldu. Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Peki kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? 11 Nisan Pazartesi maçlar hangi kanalda? Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bugün kimin maçı var?
15:30 Arsenal Dzyarzhynsk – FC Vitebsk Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
17:30 Belshina – Gomel Belarus Vysshaya Liga Bilyoner
19:00 AS Trencin – Zlate Moravce Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner
19:00 Radomiak Radom – Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner
20:00 Varnamo – Sirius İsveç Allsvenskan Bilyoner
20:00 Halmstads – Norrby İsveç Superettan Bilyoner
20:00 Vasteraas – Östersunds İsveç Superettan Bilyoner
20:00 Vejle – Viborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner
20:10 Malmö – Elfsborg İsveç Allsvenskan Bilyoner
20:15 Al Rayyan – Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2, Spor Smart 2
20:30 Eyüpspor – Altınordu 1. Lig Bein Sports Max 1, TRT Spor
20:30 Antalyaspor – Hatayspor Süper Lig Bein Sports 1
21:30 Brescia – Parma İtalya Serie B
21:45 Bologna – Sampdoria İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2
21:45 Huddersfield – Luton Town İngiltere Championship Bein Sports 2
21:45 Paris FC – JDA Dijon Fransa Ligue 2 Bein Sports 3
22:00 Rayo Vallecano – Valencia İspanya La Liga Smart Spor HD, CBC Sport,Spor Smart
22:00 Almeria – Ponferradina İspanya La Liga 2
23:15 Al Faysaly – Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2, Smart Spor 2