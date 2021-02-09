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Sağlık Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat
Sağlık

Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Milyonlarca kişi her gün güncel vaka sayısını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vakaları açıklıyor. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel vaka sayısı | Koronavirüs sebebiyle kaç kişi vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 21:21:00 -
Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat

Kaç koronavirüs vakası var? Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde ilk vaka ise Mart 2020’de tespit edildi. Her akşam Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç koronavirüs vakası var? Güncel koronavirüs tablosu 9 Şubat

Son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 659 oldu.

8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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