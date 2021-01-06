Bugün kaç korona yeni vakası var? Bugün kaç kişi vefat etti?

6 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı! 6 Ocak Çarşamba Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 6 Ocak gerçek vaka sayısı!

Bugün kaç korona yeni vakası var?

6 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi sorular araştırılıyor. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? İşte 6 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!

6 Ocak 2021 bugünkü vaka sayısı açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 182.645 test yapıldı. 13.830 kişinin testi pozitif çıkarken 191 kişi hayatını kaybetti. 8702 kişi ise iyileşti.

5 Ocak koronavirüs tablosu

Test sayısı 25 milyon 132 bin 152'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 255 bin 607, vefat sayısı 21 bin 685, ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1508 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı.