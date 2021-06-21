Tüm dünya 2019’un aralık ayından bu yana koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de tespit edildi. İlk vakanın ardından Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç kişi koronavirüsten öldü? 21 Haziran korona tablosu

Son 24 saatte 221 bin 52 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 294 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 808 oldu, 5 bin 93 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi. Test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 375 bin 593, vefat sayısı da 49 bin 236 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.