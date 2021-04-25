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Sağlık Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı
Sağlık

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Kaç kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi? Sağlık Bakanlığı 25 Nisan Pazar günü verilerini paylaştı. Peki, bugün kaç koronavirüs vakası var? Bugün kaç kişi vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:43:00 -
Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından Sağlık Bakanlığı her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Peki, 25 Nisan vaka sayısı nedir?

Bugün kaç kişi koronadan vefat etti? 25 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 801 oldu.

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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