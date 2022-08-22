Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
22 Ağustos kabine toplantısı gündemi | Milyonlar ağustos ayının son kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı gündem başlıkları neler? Kabine toplantısı gündemi 22 Ağustos:
Milyonların gözü kulağı gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
Bugün kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 22 Ağustos Pazartesi (bugün) gerçekleşecek. Toplantının saat 16.00-17.00 civarında başlaması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Vatandaşlar toplantının gündemini de merak ediyor. Toplantıda iç ve dış politikanın yanı sına gıda fiyatlarının bir kez daha masaya yatırılması bekleniyor. TOKİ toplu konut projesine ilişkin de değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.