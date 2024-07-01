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Ekonomi Bugün itibariyle kalktı! Kirada yüzde 25 sınırına elveda
Ekonomi

Bugün itibariyle kalktı! Kirada yüzde 25 sınırına elveda

Yeniakit Publisher
2024-07-01 10:21:00 -
Bugün itibariyle kalktı! Kirada yüzde 25 sınırına elveda

Pandemi sonrası fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için getirilen kirada yüzde 25 sınırı, 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Bu tarihten itibaren yapılacak kontratlarda TÜFE oranları geçerli olacak.

Konut kiralarında fahiş fiyat artışını önlemek için zam oranı, 1 Temmuz 2024'e kadar yüzde 25 olarak kullanılıyordu. Bugün yeni bir uzatıma gidilmediği için konutlarda kira artışına sınırlama getiren uygulama sona erdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalama verisi, kiralara yapılacak o ayki zam oranında etkili oluyor.

Bundan sonraki süreçte konutlar için de iş yerleri için de kira zam oranlarında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması geçerli olacak.

Haziranda yüzde 62,51 olarak uygulandı

Haziranda açıklanan mayıs ayına ait TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre artış oranı yüzde 62,51 olarak kayıtlara geçmişti.
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Temmuz kira zam oranı 3 Temmuz'da netleşecek

3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak enflasyon oranına göre ise 12 aylık ortalamanın yani kiraların artış oranına yansıyacak oranın, ortalama yüzde 60 olması bekleniyor.

Konut ve iş yeri kira zam artış oranı eşitlendi

Bundan sonra konut ve iş yeri kira zam oranlarında bir ayrışma olmayacak.

Kira zam oranı hesaplanmasına örnekler

Hazirandaki orana göre, kira zammının ne kadar olacağına dair örnekler şöyle:

10 bin liralık kira 16 bin 251 liraya çıkacak

15 bin liralık kira 24 bin 376,5 liraya çıkacak

20 bin liralık kira 32 bin 502 liraya çıkacak

25 bin liralık kira 40 bin 627,5 liraya çıkacak

30 bin liralık kira 48 bin 753 liraya çıkacak

35 bin liralık kira 56 bin 878,5 liraya çıkacak

40 bin liralık kira 65 bin 4 liraya çıkacak

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