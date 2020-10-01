Bugün itibariyle başladı! Sosyal medyada yeni dönem

Bugün yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyla, milyonlarca kullanıcısı olan Facebokk, Twitter, Instagram gibi şirketlere Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. Temsilcilik açmayanlara para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanabilecek.

Yeni yasa ile birlikte, kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması için ya da erişim engeli uygulanması için sosyal medya temsilciliklerine başvuruda bulunacak. Temsilcilik başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verecek. Ayrıca temsilcilik şikayetlerle ilgili 6 ayda bir rapor yayınlamak zorunda. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar doğacak zarardan sorumlu tutulacak.



Artık sosyal medyada hakaret etmenin de cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak eskisi gibi kolay olmayacak.