  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bugün itibariyle başladı! Sosyal medyada yeni dönem
Gündem

Bugün itibariyle başladı! Sosyal medyada yeni dönem

Sosyal medya platformlarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:41:00 - 2020-10-01 09:44:43
Bugün itibariyle başladı! Sosyal medyada yeni dönem

Bugün yürürlüğe giren sosyal medya yasasıyla, milyonlarca kullanıcısı olan Facebokk, Twitter, Instagram gibi şirketlere Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirildi. Temsilcilik açmayanlara para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanabilecek.

Yeni yasa ile birlikte, kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması için ya da erişim engeli uygulanması için sosyal medya temsilciliklerine başvuruda bulunacak. Temsilcilik başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verecek. Ayrıca temsilcilik şikayetlerle ilgili 6 ayda bir rapor yayınlamak zorunda. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar doğacak zarardan sorumlu tutulacak.


Artık sosyal medyada hakaret etmenin de cezası olacak. Tehdit, taciz ve yalan haber yaymak eskisi gibi kolay olmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Genç’ten ortalığı karıştıracak sözler! O kanalın ismini verdi
Gündem

Nihat Genç’ten ortalığı karıştıracak sözler! O kanalın ismini verdi

Veryansın TV'de yazan Nihat Genç, Haber Global kanalı ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.
ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı
Dünya

ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı

Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi.
Bahçeli'den hükümete yeni teklif
Siyaset

Bahçeli'den hükümete yeni teklif

MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemlerde verdiği kararlarla sık sık tartışmalara neden olan Anayasa Mahkemesiyle ilgili çıkışta bulunarak h..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay