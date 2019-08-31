Bugün Hicri yılbaşı... Merhum Esad Coşan: Hicret hepimize gerekli, boynumuza borç

yeniakit.com.tr Bugün Hicri yılbaşı. Resul-i Ekrem’in (s.a.s) Mekke’den Medine’ye göçlerinin 1441’inci sene-i devriyesi... Tüm Müslümanların yılbaşı olarak kabul etmesi gereken bugün, yani Muharrem ayının ilk günü, Hicri yılbaşı olarak idrak ediliyor.

Efendimiz (s.a.s), Mekkeli müşriklerin zulmü ve ibadete mani olmaları gibi nedenlerle hicret etmişti. Temelde İslam'ın yaşanmasına mani olan nedenlerle yapılan hicret, bundan dolayı dinden uzak tutan faaliyetleri terk etmek manasına da geliyor.

Merhum din adamı Prof. Dr. Esad Coşan da, Müslümanların günahlardan, haramlardan ve Allah’ın sevmediği her türlü eylemden uzak durmasının hicret olduğunu anlatmış, “Hicret hepimize gerekli, hepimizin boynuna borç. Nedir o? Allah’ın sevmediği şeyleri bırakıp, sevdiği şeyleri yapmak.” demişti.

Coşan, bir sohbetinde şunları söylemişti:

“Hicret'in en faziletsizi, Allah'ın sevmediği şeyleri terk etmek, onlardan hicret etmektir. Allah neyi sevmiyor, günahı sevmiyor, haramı sevmiyor. Haramı günahı bırakmaktır... Keyfi sevmiyor, mükeyyifatı sevmiyor, mekruhatı sevmiyor. Onları bırakacaksın. Allah’ın sevdiği çizgiye, sevdiği hale, sevdiği yere, sevdiği işlere geleceksin... Sevdiği huylara geleceksin. Bu çok önemli. Yani, yine bir çeşit hicret hepimize gerekli, hepimizin boynuna borç. Nedir o? Sevmediği şeyleri bırakıp, sevdiği şeyleri yapmak.”