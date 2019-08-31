0553 313 94 23

Bugün Hicri yılbaşı... Merhum Esad Coşan: Hicret hepimize gerekli, boynumuza borç

Merhum din adamı Prof. Dr. Esad Coşan, Hicret'in en faziletsizinin, Allah'ın sevmediği şeyleri terk etmek ve haramlardan, günahlardan hicret etmek olduğunu söyleyerek, “Hicret hepimize gerekli, hepimizin boynuna borç. Nedir o? Sevmediği şeyleri bırakıp, sevdiği şeyleri yapmak” demişti.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51

 yeniakit.com.tr  Bugün Hicri yılbaşı. Resul-i Ekrem’in (s.a.s) Mekke’den Medine’ye göçlerinin 1441’inci sene-i devriyesi... Tüm Müslümanların yılbaşı olarak kabul etmesi gereken bugün, yani Muharrem ayının ilk günü, Hicri yılbaşı olarak idrak ediliyor.

Efendimiz (s.a.s), Mekkeli müşriklerin zulmü ve ibadete mani olmaları gibi nedenlerle hicret etmişti. Temelde İslam'ın yaşanmasına mani olan nedenlerle yapılan hicret, bundan dolayı dinden uzak tutan faaliyetleri terk etmek manasına da geliyor.

Merhum din adamı Prof. Dr. Esad Coşan da, Müslümanların günahlardan, haramlardan ve Allah’ın sevmediği her türlü eylemden uzak durmasının hicret olduğunu anlatmış, “Hicret hepimize gerekli, hepimizin boynuna borç. Nedir o? Allah’ın sevmediği şeyleri bırakıp, sevdiği şeyleri yapmak.” demişti.

Coşan, bir sohbetinde şunları söylemişti:

Hicret'in en faziletsizi, Allah'ın sevmediği şeyleri terk etmek, onlardan hicret etmektir. Allah neyi sevmiyor, günahı sevmiyor, haramı sevmiyor. Haramı günahı bırakmaktır... Keyfi sevmiyor, mükeyyifatı sevmiyor, mekruhatı sevmiyor. Onları bırakacaksın. Allah’ın sevdiği çizgiye, sevdiği hale, sevdiği yere, sevdiği işlere geleceksin... Sevdiği huylara geleceksin. Bu çok önemli. Yani, yine bir çeşit hicret hepimize gerekli, hepimizin boynuna borç. Nedir o? Sevmediği şeyleri bırakıp, sevdiği şeyleri yapmak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 09:51
  1. Hicri Yılbaşı
  2. hicret
  3. Esad Coşan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon
    1. Adana'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    2. Meysu Çocuk Kulübü’nde Okula Dönüş..
    3. Artık dalga da geçmeye başladı.....
    4. Viaport Marina’da 30 Ağustos Zafer..
    5. Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
    6. Kapadokya Göremespor BAL Ligi 5...
    7. Lefke Bezi dünya markası oldu
    8. Mersin'de feci kaza: 2 ölü, 10 yaralı
    9. Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen..
    10. İran Trump'ın infilak ettiğini öne..
    11. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden..
    12. Kırklareli'ndeki balık ölümleri
    13. Ata sporlarının en güzel kareleri..
    14. Geleneksel karakucak güreşlerinin son..
    15. Dünya Güreş Şampiyonası'na doğru
    16. Trabzon’da şiddetli yağış hasara yol..
    17. Araçlarda emisyon sevileri değişiyor
    18. Yurtta hava durumu
    19. Kızamığın belirtileri nelerdir?..
    20. Polis Akademisi PAEM iki bin komiser..
    21. Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor
    22. Mersin merkezli fuhuş operasyonu
    23. Djokovic dördüncü turda
    24. Judoda zirve İzmir Büyükşehir..
    25. Bugün hicri yılbaşı
    26. Kayakla Atlama Milli Takımına..
    27. Adana'daki DEAŞ operasyonu
    28. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    29. Mersin sahillerinde 30 Ağustos’a özel..
    30. Bandırmaspor’un yeni transferleriyle..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarlamıştı... O dondurmacı ajan çıktı!
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı