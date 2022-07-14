Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu 14 Temmuz Perşembe!
Bugün hava nasıl olacak? Bayram tatiline devam eden vatandaşlar havanın nasıl olacağını bugün ve yarın hava nasıl, hafta sonunu yağış var mı? sorularını sormakta. Sıcak ve nemli hava etkisini göstermeye devam ederken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Temmuz hava durumu tahminleri.
Meteoroloji son hava durumu raporuna göre perşembe günü Orta ve Güney Ege Denizi'nde oluşacak fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Kastamonu, Karabük, Bolu, Sinop, Bilecik, Amasya, Tokat ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey çevreleri ve Bursa'nın doğusunda da sağanak bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Karabük, Bolu, Sinop, Bilecik, Amasya, Tokat ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey çevreleri ve Bursa'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Orta ve Güney Ege’de rüzgarın, yarın (14.07.2022 Perşembe) günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma (15.07.2022) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
Bugün hava nasıl olacak? (14 Temmuz 2022 Perşembe)
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bilecik ile Bursa'nın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 33°C
Az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 30°C
Az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunun iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 36°C
Az bulutlu
ANTALYA 27°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu
ISPARTA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 15°C, 30°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 29°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 27°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇORUM 13°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu gece saatleri ile yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 41°C
Az bulutlu ve açık