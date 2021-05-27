Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 27 Mayıs hava durumu yağış var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi, öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu ve Karabük çevreleri ile Denizli’nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu hava sıcaklığı nasıl olacak? Yağışla birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, doğu bölgelerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar bugün var mı? Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllerede hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya Kesiminin bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 14°C, 26°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli’nin doğusu, öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli’nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Burdur ve Isparta, öğle saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve batısının parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 27°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP 15°C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 19°C

Az bulutlu

TOKAT 11°C, 28°C

Az bulutlu

TRABZON 15°C, 20°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 14°C, 31°C

Parçalı zamanla az bulutlu

KARS 14°C, 26°C

Parçalı zamanla az bulutlu

VAN 9°C, 25°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 15°C, 36°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu.