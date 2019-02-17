Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Şubat hava durumu tahmini!
17 Şubat 2019 Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar hava durumunu merak ediyor. Haftanın son günü plan yapan vatandaşlar için Meteoroloji'den iyi haber var. Bugün yağış dar bir alanda etkisini gösterecek...17 Şubat 2019 Pazar 07:29
Meteoroloji tarafından yayınlanan son bilgilere göre Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak.
Güneş kendini gösterecek
Başta İstanbul olmak üzere, Marmara ve Ege'de Güneş kendini gösterecek.
Doğu Karadeniz’de yağış
Doğu Karadeniz'de ise aynı durum söz konusu değil. O bölgede bugün gök görültülü sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu’da kar var
Doğu Anadolu'da ise kar etkisini gösterecek. Yurdun iç kesimlerinde sisli bir hava olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde.
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