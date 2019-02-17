Bugün hava nasıl olacak? İşte 17 Şubat hava durumu tahmini!

Meteoroloji tarafından yayınlanan son bilgilere göre Türkiye genelinde güneşli hava etkili olacak.

Güneş kendini gösterecek

Başta İstanbul olmak üzere, Marmara ve Ege'de Güneş kendini gösterecek.

Doğu Karadeniz’de yağış

Doğu Karadeniz'de ise aynı durum söz konusu değil. O bölgede bugün gök görültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu’da kar var

Doğu Anadolu'da ise kar etkisini gösterecek. Yurdun iç kesimlerinde sisli bir hava olacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde.