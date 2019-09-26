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Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül Perşembe hava durumu!

Sonbahar her geçen gün kendini hissettirmeye başladı. Bir yandan havalar serinlerken diğer yandan yağışlar da 'sonbaharın' geldiğini müjdeliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni güne başlamadan önce havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "26 Eylül Perşembe hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

26 Eylül 2019 Perşembe 07:49
Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül Perşembe hava durumu!

Sonbahar her geçen gün kendini hissettirmeye başladı. Bir yandan havalar serinlerken diğer yandan yağışlar da 'sonbaharın' geldiğini müjdeliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni güne başlamadan önce havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "26 Eylül Perşembe hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını açıkladı.

Sağanak yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Aman dikkat!

Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.

İşte illere göre hava tahmin raporu:

İstanbul

16°C 24°C

Çok bulutlu

İzmir

18°C 29°C

Parçalı bulutlu

Antalya

21°C 28°C

Parçalı bulutlu

Ankara

13°C 24°C

Parçalı bulutlu

Bolu

8°C 23°C

Parçalı bulutlu

Samsun

17°C 22°C

Hafif sağanak yağış

Trabzon

17°C 22°C

Hafif sağanak yağış

Kars

9°C 21°C

Az bulutlu

Diyarbakır

13°C 33°C

Güneşli

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 07:49
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Niğde
  6. Konya
  7. Kayseri
  8. Kars
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Diyarbakır
  12. Bolu
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Bugün hava nasıl olacak?
  16. 26 Eylül Perşembe hava durumu!
  17. hava durumu
  18. 2 eylül perşembe istanbul hava durumu
  19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  20. hava tahmin raporu

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