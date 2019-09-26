Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül Perşembe hava durumu!
Sonbahar her geçen gün kendini hissettirmeye başladı. Bir yandan havalar serinlerken diğer yandan yağışlar da 'sonbaharın' geldiğini müjdeliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni güne başlamadan önce havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "26 Eylül Perşembe hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...26 Eylül 2019 Perşembe 07:49
Sonbahar her geçen gün kendini hissettirmeye başladı. Bir yandan havalar serinlerken diğer yandan yağışlar da 'sonbaharın' geldiğini müjdeliyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni güne başlamadan önce havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte, "26 Eylül Perşembe hava nasıl olacak?" sorusunun cevabı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını açıkladı.
Sağanak yağış uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas ve Antalya'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların gece saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak "kuvvetli" olması, metrekareye 21-50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Aman dikkat!
Bu nedenle vatandaşların ve yetkililerin ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor.
İşte illere göre hava tahmin raporu:
İstanbul
16°C 24°C
Çok bulutlu
İzmir
18°C 29°C
Parçalı bulutlu
Antalya
21°C 28°C
Parçalı bulutlu
Ankara
13°C 24°C
Parçalı bulutlu
Bolu
8°C 23°C
Parçalı bulutlu
Samsun
17°C 22°C
Hafif sağanak yağış
Trabzon
17°C 22°C
Hafif sağanak yağış
Kars
9°C 21°C
Az bulutlu
Diyarbakır
13°C 33°C
Güneşli
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