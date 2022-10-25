Bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim hava durumu:
Son birkaç gündür yurt genelinde hava sıcaklıkları arttı. Bu sebeple yeni günle birlikte ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabı daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bugün yağış var mı? Hangi iller için yağış uyarısı yapıldı?
25 Ekim Salı günü yurt genelinde havanın nasıl olacağı merak konusu. Pek çok kişi ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Bugün hava nasıl olacak? 25 Ekim hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BİLECİK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HAKKARİ °C, 18°C
Az bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu