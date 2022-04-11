Bugün hava nasıl olacak? | 11 Nisan 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Hava durumu

Meteoroloji yeni haftanın hava tahmin raporunu paylaştı. Haftanın ilk gününden itibaren sıcaklıkların hissedilir derecede düşeceği ve Marmara başta olmak üzere çok sayıda bölgede sağanak etkisini gösterecek. Sağanak yağışın bazı bölgelerde Perşembe gününe kadar süreceği ifade edilirken sıcaklıklar daha sonra tekrar yükselişe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) azalması ön görülüyor.

Hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada soğuk hava dalgasıyla birlikte pazartesi günü hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalmasının beklendiği belirtildi. Yağışların pazar günü akşam saatlerinden sonra Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevresinde başlayacağı aktarılan açıklamada yağışların pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde devam etmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yağışların Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, "Salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemizin doğusunun (Kocaeli, Sakarya) yükseklerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Cuma günü sabah saatlerine kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz'in iç ve yüksekleri, iç Ege, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, Akdeniz'in iç ve yüksekleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yükseklerinde salı günü ilk saatlerden itibaren zirai don tehlikesi bulunuyor. Genel olarak 15 Nisan Cuma sabah saatlerine kadar, doğu kesimlerde de 17 Nisan Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşanların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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