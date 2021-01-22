Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ocak hava durumu

Meteorolojinin tahminlerine göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale bölgesinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece yükseleceği, diğer bölgelerde ise çok fazla bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Ege

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

Akdeniz

ADANA °C, 14°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Az bulutlu

HATAY °C, 10°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İç anadolu

ANKARA °C, 5°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı karadeniz

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu anadolu

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu anadolu

DİYARBAKIR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 5°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık