Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ocak hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ocak Cuma gününün hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki 22 Ocak Cuma günü hava durumu nasıl olacak? İşte bugünün hava durumu…
Meteorolojinin tahminlerine göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale bölgesinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece yükseleceği, diğer bölgelerde ise çok fazla bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu’da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu
Marmara
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Ege
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
Akdeniz
ADANA °C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Az bulutlu
HATAY °C, 10°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İç anadolu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı karadeniz
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu anadolu
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu anadolu
DİYARBAKIR °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 5°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık