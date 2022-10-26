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Spor Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz mi?
Spor

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi gruplarında 5.hafta maçları 25-26 ekim tarihlerinde oynanacak kaçlarla tamamlanacak. Futbolseverler 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, hangi maç saat kaçta hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-26 08:41:00 -
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz mi?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Pek çok kişi bugün oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?

Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz mi?

A Grubu

22.00 Napoli-Rangers    Exxen

22.00 Ajax-Liverpool      Exxen

B Grubu

19.45 Club Brugge-Porto              Exxen

22.00 Atletico Madrid-B. Leverkusen

C Grubu

19.45 Inter-Viktoria Plzeň            Exxen, CBC Sport, Tv 8,5

22.00 Barcelona-Bayern MünihExxen, CBC Sport

D Grubu

22.00 Tottenham-Sporting CP   Exxen, Tv 8,5

22.00 E. Frankfurt-Marsilya         Exxen

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