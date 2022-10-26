Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi gruplarında 5.hafta maçları 25-26 ekim tarihlerinde oynanacak kaçlarla tamamlanacak. Futbolseverler 26 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, hangi maç saat kaçta hangi kanalda?
Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Pek çok kişi bugün oynanacak olan maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin hangi takımların maçları var?
Bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda şifresiz mi?
A Grubu
22.00 Napoli-Rangers Exxen
22.00 Ajax-Liverpool Exxen
B Grubu
19.45 Club Brugge-Porto Exxen
22.00 Atletico Madrid-B. Leverkusen
C Grubu
19.45 Inter-Viktoria Plzeň Exxen, CBC Sport, Tv 8,5
22.00 Barcelona-Bayern MünihExxen, CBC Sport
D Grubu
22.00 Tottenham-Sporting CP Exxen, Tv 8,5
22.00 E. Frankfurt-Marsilya Exxen