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Spor Bugün hangi maçlar var? Hangi ligde hangi maç var? 21 Nisan günün maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Hangi ligde hangi maç var? 21 Nisan günün maçları

21 Nisan Premier Lig, La Liga maçları | Futbolseverler 21 Nisan Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 1.Lig’de haftanın maçları

Yeniakit Publisher
2022-04-21 10:14:00 -
Bugün hangi maçlar var? Hangi ligde hangi maç var? 21 Nisan günün maçları

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? Hangi ligde hangi maç var? 21 Nisan günün maçları

1.Lig

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor    TRT Spor, beIN Max 1

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor            TRT Spor, beIN Max 1

AFC Şampiyonlar Ligi

14.00 Shandong Luneng-Lion City            Spor Smart 2

17.00 Daegu-Urawa       Spor Smart 2

Danimarka 1.Ligi

19.00 F.Amager-HobroBilyoner

Yunanistan Kupası

19.30 PAOK-Olypiakos  Bilyoner

İspanya La Liga

20.00 Espanyol-Rayo VallecanoD Smart Kanal 90

20.00 Levante-Sevilla     CBC Sport, S Sport, Bilyoner, Spor Smart 2

21.00 Cadiz-Athletic Bilbao          Spor Smart

22.30 Real Sociedad-BarcelonaD Smart Kanal 90

İsveç Allsvenskan

20.00 Degerfors-Hammarby       Bilyoner

20.00 Helsingborg-Elfborg           Bilyoner

20.00 Varnomo-MalmöBilyoner

İngiltere Premier Lig

21.45 Burnley-Southampton      S Sport

Portekiz Kupası

22.15 Porto-Sporting     Bilyoner

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