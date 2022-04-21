Bugün hangi maçlar var? Hangi ligde hangi maç var? 21 Nisan günün maçları
21 Nisan Premier Lig, La Liga maçları | Futbolseverler 21 Nisan Perşembe günü hangi liglerde maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 1.Lig’de haftanın maçları
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler ‘Bugün kimin maçı var?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Bugün hangi maçlar var? Hangi ligde hangi maç var? 21 Nisan günün maçları
1.Lig
17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor TRT Spor, beIN Max 1
20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor TRT Spor, beIN Max 1
AFC Şampiyonlar Ligi
14.00 Shandong Luneng-Lion City Spor Smart 2
17.00 Daegu-Urawa Spor Smart 2
Danimarka 1.Ligi
19.00 F.Amager-HobroBilyoner
Yunanistan Kupası
19.30 PAOK-Olypiakos Bilyoner
İspanya La Liga
20.00 Espanyol-Rayo VallecanoD Smart Kanal 90
20.00 Levante-Sevilla CBC Sport, S Sport, Bilyoner, Spor Smart 2
21.00 Cadiz-Athletic Bilbao Spor Smart
22.30 Real Sociedad-BarcelonaD Smart Kanal 90
İsveç Allsvenskan
20.00 Degerfors-Hammarby Bilyoner
20.00 Helsingborg-Elfborg Bilyoner
20.00 Varnomo-MalmöBilyoner
İngiltere Premier Lig
21.45 Burnley-Southampton S Sport
Portekiz Kupası
22.15 Porto-Sporting Bilyoner