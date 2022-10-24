Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim günün maçları? Hangi kaç hangi kanalda?
24 Ekim Pazartesi akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin saat kaçta maçı var? Bu akşam hangi liglerde maçlar var?
Haftanın ilk günü hangi liglerde maçların olduğu araştırılıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Maçlar hangi gün hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim günün maçları? Hangi kaç hangi kanalda?
Süper Lig
20.00 Giresunspor-MKE Ankaragücü beIN Sports 2
20.00 Hatayspor-Beşiktaş beIN Sports 1
1.Lig
20.00 Adanaspor-GençlerbirliğibeIN Max 1, TRT Spor
İngiltere Premier Lig
22.00 West Ham-Bournemounth beIN Sports 3
İspanya La Liga
22.00 Celta Vigo-Getafe S Sport
İtalya Serie A
19.30 Cremonese-Sampdoria S Sport
21.45 Sassuolo-Hellas Verona S Sport