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Spor Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim günün maçları? Hangi kaç hangi kanalda?
Spor

Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim günün maçları? Hangi kaç hangi kanalda?

24 Ekim Pazartesi akşamı hangi liglerde maçların oynanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin saat kaçta maçı var? Bu akşam hangi liglerde maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-10-24 16:26:00 -
Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim günün maçları? Hangi kaç hangi kanalda?

Haftanın ilk günü hangi liglerde maçların olduğu araştırılıyor. Peki, bugün kimin maçı var? Maçlar hangi gün hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var? 24 Ekim günün maçları? Hangi kaç hangi kanalda?

Süper Lig

20.00 Giresunspor-MKE Ankaragücü      beIN Sports 2

20.00 Hatayspor-Beşiktaş            beIN Sports 1

1.Lig

20.00 Adanaspor-GençlerbirliğibeIN Max 1, TRT Spor

İngiltere Premier Lig

22.00 West Ham-Bournemounth             beIN Sports 3

İspanya La Liga

22.00 Celta Vigo-Getafe               S Sport

İtalya Serie A

19.30 Cremonese-Sampdoria    S Sport

21.45 Sassuolo-Hellas Verona    S Sport

Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu
Galatasaray-Alanyaspor maç sonucu

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TFF 1.Lig puan durumu 23 Ekim Pazar

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