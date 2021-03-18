Bugün EFT yapabilir miyim? 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebiyle pek çok kişi bugün bankaların açık olup olmadığını, EFT işlemi yapmanını mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün EFT yapılır mı?

Bugün EFT yapılır mı? Bugün EFT saat kaça kadar?

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü resmi tatil değil. Bu sebeple bankalar, kargolar, eczaneler, hastaneler ve PTT işlemlerini mesai saatleri içerisinde sürdürüyor. EFT işlemlerini banka şubelerinden ya da dijital bankacılık üzerinden yapabilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu artık EFT yapılabiliyor. Hafta içi 17.00’den sonra ve hafta sonları 1000 TL’ye kadar EFT işlemi gerçekleştirebilirsiniz.