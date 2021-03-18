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Ekonomi Bugün EFT yapılır mı? Bugün EFT saat kaça kadar?
Ekonomi

Bugün EFT yapılır mı? Bugün EFT saat kaça kadar?

18 Mart EFT yapılabiliyor mu? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle pek çok kişi bugün bankaların EFT yapıp yapmadığını araştırıyor. Peki, bugün kaça kadar EFT yapılır? EFT saat işlemi saatleri

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:39:00 -
Bugün EFT yapılır mı? Bugün EFT saat kaça kadar?

Bugün EFT yapabilir miyim? 18 Mart Çanakkale Zaferi sebebiyle pek çok kişi bugün bankaların açık olup olmadığını, EFT işlemi yapmanını mümkün olup olmadığını araştırıyor. Peki, bugün EFT yapılır mı?

Bugün EFT yapılır mı? Bugün EFT saat kaça kadar?

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü resmi tatil değil. Bu sebeple bankalar, kargolar, eczaneler, hastaneler ve PTT işlemlerini mesai saatleri içerisinde sürdürüyor. EFT işlemlerini banka şubelerinden ya da dijital bankacılık üzerinden yapabilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu artık EFT yapılabiliyor. Hafta içi 17.00’den sonra ve hafta sonları 1000 TL’ye kadar EFT işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

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