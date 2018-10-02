Bugün dolarda son durum ne 2 Ekim 2018 Salı?
Dolar güne nasıl başladı. 2 Ekim 2018 Salı bugün dolarda son durum ne? Piyasada ve Kapalıçarşı’da dolar ve Euro kaç TL’den alınıp satılıyor? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?Dolar alış, dolar kuru canlı, dolar kuru tahminleri, dolar ne olur, dolar kuru bugün, dolar TL gibi sorular bugün en çok merak edilen konular arasında yer almakta. İşte dolar ile ilgili detaylar02 Ekim 2018 Salı 09:24
Dolar güne nasıl başladı. 2 Ekim 2018 Salı bugün dolarda son durum ne? Piyasada ve Kapalıçarşı’da dolar ve Euro kaç TL’den alınıp satılıyor? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Dolar/TL 6 seviyesinin altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL dün 5,91'le 17 Ağustos'tan beri en düşük düzeyi görmesi sonrasında bugün 5,97 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de 6,90'un altında işlem görüyor. Piyasalar yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerini bekliyor.
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