Bugün dolarda son durum ne 2 Ekim 2018 Salı?

Dolar güne nasıl başladı. 2 Ekim 2018 Salı bugün dolarda son durum ne? Piyasada ve Kapalıçarşı’da dolar ve Euro kaç TL’den alınıp satılıyor? Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Dolar/TL 6 seviyesinin altında hareket ediyor. Bankalararası piyasada dolar/TL dün 5,91'le 17 Ağustos'tan beri en düşük düzeyi görmesi sonrasında bugün 5,97 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de 6,90'un altında işlem görüyor. Piyasalar yarın açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerini bekliyor.