Bugün altının gramı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak 2021 son dakika altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ABD’deki kongre baskını hem de korona aşısının pek çok ülkede vurulmaya başlanması altının düşmesine neden oldu. ABD’de açıklanması beklenen teşvik paketinin altın fiyatlarına olumlu etki edeceği düşünülüyor. Peki, bugün altının gramı ne kadar ve çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Ocak 2021 son dakika altın fiyatları verileri…
Altın fiyatlarını en çok aranan konuların başında gelmekte. Birikiminin altından yana tercih edenler ya da edecekler altın fiyatları düştü mü? Altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne kadar olur? sorularının cevaplarını merak etmekte. Son aylarda atın hem dünyadaki gelişmeler hem de koronavirüse karşı aşının bulunup çok sayıda ülkede vurulmaya başlanması sonrası düşmeye başladı. Peki "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
GRAM ALTIN FİYATI
438,26
440,57
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
438,36
438,45
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.848,79
1.849,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
701,35
716,87
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.804,86
2.858,13
YARIM ALTIN FİYATI
1.398,32
1.433,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.804,86
2.858,13
ATA ALTIN FİYATI
2.895,06
2.968,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
240,39
289,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
396,62
425,96
GREMSE ALTIN FİYATI
7.100,00
7.269,00
METAL Cinsi
Alış(TL)
Satış(TL)
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
5,99
6,00
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
25,60
25,61