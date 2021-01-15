Bugün altının gramı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? 15 Ocak 2021 son dakika altın fiyatları

Altın fiyatlarını en çok aranan konuların başında gelmekte. Birikiminin altından yana tercih edenler ya da edecekler altın fiyatları düştü mü? Altın düşer mi, altın yükselir mi? Altın ne kadar olur? sorularının cevaplarını merak etmekte. Son aylarda atın hem dünyadaki gelişmeler hem de koronavirüse karşı aşının bulunup çok sayıda ülkede vurulmaya başlanması sonrası düşmeye başladı. Peki "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

GRAM ALTIN FİYATI

438,26

440,57

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

438,36

438,45

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.848,79

1.849,34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

701,35

716,87

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.804,86

2.858,13

YARIM ALTIN FİYATI

1.398,32

1.433,73

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.804,86

2.858,13

ATA ALTIN FİYATI

2.895,06

2.968,26

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

240,39

289,82

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

396,62

425,96

GREMSE ALTIN FİYATI

7.100,00

7.269,00

METAL Cinsi

Alış(TL)

Satış(TL)

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

5,99

6,00

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,60

25,61