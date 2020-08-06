Bugün altın kaç lira? Son dakika altın fiyatları alış ve satış listesi...
Bugün altın kaç lira? Son dakika altın fiyatları alış ve satış listesi haberin detayında yer alıyor. Gram altın tarihi zirvesini yaşıyor. Dün 445 lira olan gram altın bugün 465 liradan işlem görüyor. Tam ve çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve gram altının fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı ziynet ve 22 ayar altın bilezij fiyatlarındaki son durum ne? Son dakika altın fiyatları...
Altın fiyatları dün 445 lirayı gördü ve tarihi bir rekor kırdı. Bugün ise kendi rekorunu kırarak 465 liraya yükseldi.
*Önce alış, daha sonra satış fiyatları olacak şekilde liste hazırlanmıştır.
GRAM ALTIN
- 465,20
- 465,38
22 AYAR BİLEZİK
- 429,50
- 434,00
CUMHURİYET ALTINI
- 3.054,80
- 3.116,70
YARIM ALTIN
- 1.527,40
- 1.565,50
ÇEYREK ALTIN
- 766,10
- 783,90
REŞAT ALTIN
- 3.087,27
- 3.149,65
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 426,64
- 443,14
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 264,00
- 306,42